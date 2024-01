‘First Date’ de Blink-182 cumple 23 años; esto es todo lo que no vio del video

Archivado en: • •

‘First Date’ de Blink-182 es una de las canciones que más se reconocen de la agrupación. Es el segundo sencillo del álbum ‘Take Off Your Pants and Jacket’, con ‘The Rock Show’ y ‘Stay Together for the Kids’ y fue lanzado como sencillo el 18 de enero de 2001.

El video de ‘First Date’ está ambientado en los años 70 y la banda se inspiró en algunas series e inclusive, intentaron imitar a los Bee Gees en cuanto a su apariencia y también viajando por la ciudad en furgoneta Volkswagen roja.

Los dos primeros sencillos de este álbum fueron ‘The Rock Show’ y ‘First Date’, estos fueron escritos en dos minutos porque el sello necesitaba canciones más ‘pegajosos’ para que tuviera más aceptación por parte del público.

Por eso, Mark Hoppus escribió ‘The Rock Show’ y Tom DeLonge ‘First Date’ y esa canción la inspiró Jennifer Jenkins, exesposa del guitarrista. Después de eso, los dos temas fueron llevados a Travis Barker.

El video de esta canción fue dirigido por los hermanos Emmit and Brendan Malloy “The Malloys”. Se trata básicamente de unos amigos hippies de los setenta que tenía cada uno su particularidad.

Escuche aquí ‘First Date’:

Por fin podemos decir que vamos a ver a Blink-182 presentándose en Colombia. Ya salió el cartel oficial por días de Festival Estéreo Picnic 2024 y aquí le tenemos toda la información que necesita saber.

Blink-182 se va a presentar el domingo 24 de marzo de 2024 y va a estar siendo headliner junto a Arcade Fire. Además, ese día está cargado porque también se va a presentar The Offspring.

Después de 12 años sin grabar con Tom DeLonge y más de un año a la expectativa del nuevo álbum, los fanáticos de Blink-182 pueden decir que tienen disponible ‘One More Time’, un disco en el que hacen un recorrido por todo el proceso que pasaron para poder volver a trabajar juntos.

El disco está compuesto por 17 canciones, de las que ya se conocían seis temas que han sido bastante aclamados por los seguidores de la banda. Desde que anunciaron que volvían, muchos tenían curiosidad por los sonidos que iba a tener en el álbum.

Después de anunciar su regreso a la formación original, la banda lanzó ‘Edging’ y luego de eso, pasó bastante tiempo y hace un mes anunciaron el segundo sencillo ‘One More Time’, que lleva el mismo nombre del álbum.