Esta es la canción de rock más ‘pegadiza’ de los años 2000 según la IA; un éxito de Linkin Park

A lo largo de los últimos años, cientos de artistas han sorprendido con sus canciones que, sin duda, marcan un antes y un después en su historia. En esta oportunidad, se dieron a conocer cuáles son esos sencillos, que lograron posicionarse en los top de las mejores emisoras del mundo y varios usuarios cantaron en repetidas oportunidades, entre ellas se destaca una de Linkin Park.

Con ayuda de la inteligencia artificial, se dio a conocer cuál es la canción que, para muchos, fue considerada como ‘la más pegadiza’. Esto quiere decir que, con su ritmo y letra, se logró convertir en todo un éxito; sonó en varios de los escenarios más importantes en todo el mundo y, aun en la actualidad, sigue teniendo millones de reproducciones cada mes.

¿Cuál es la canción de Linkin Park más pegadiza de los años 2000?

Se trata de “In the End”, la canción de rap rock de Linkin Park que se estrenó en los años 2000 y hace parte del álbum Hybrid Theory; tiene una duración de tres minutos y 50 segundos. Esto fue suficiente para que muchos usuarios la escucharan y la seleccionaran como una de sus favoritas de ese momento, hasta la actualidad.

Según han mencionado varios fans de la banda, esta canción es considerada una de las más pegadizas por su sonido calmado, también tiene un coro que hace que todo cambie de forma radical en la canción. Cuenta con una intro de piano que nadie se esperaba, así que muchos al principio no esperan que sea una canción de rock.

La letra habla sobre la frustración y el esfuerzo que se hace todos los días, en un momento donde se cree que nada vale la pena. Al ser un sentimiento que todos han sentido en algún momento, hizo que rápidamente se convirtiera en una de las canciones icónicas de la banda.

Además, en su video, reflejan todo lo relacionado a un momento apocalíptico, en donde muestran un mundo que está lleno de polvo, cosas negativas, desesperanza, entre otros factores que, sin duda, complementan este éxito. Así que muchos de los fans de la banda reconocen la canción con tan solo escuchar los primeros segundos y eso no es todo, sino que cantan su coro, como si se tratara de un clásico de los 2000.