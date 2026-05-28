Expertos revelaron la lista de las mejores 15 bandas de rock en toda la historia; descubra cuál es la #1

A lo largo de los años grandes bandas se han consolidado en la industria musical y del rock específicamente. Aunque muchas han luchado por sacar grandes éxitos y conseguir el reconocimiento internacional que neceistan para triunfar, muy pocas consiguen convertirse en las mejores de todos los tiempos.

En un reciente estudio hecho por Billboard, lograron identificar y rankear las mejores bandas de toda la historia. Claramente la discusión entre los fanáticos no se hizo esperar, espcialmente por quienes ocuparon los primeros lugares. Aquí te contamos cuáles fueron.

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Las mejores 15 bandas de rock en toda la historia

El rock ha marcado generaciones, revolucionado la música y dado vida a agrupaciones que hoy son consideradas leyendas. Ahora, expertos y críticos musicales de Billboard revelaron un listado con las 15 mejores bandas de rock de todos los tiempos, teniendo en cuenta su impacto cultural, trayectoria y legado en la industria.

El ranking ha generado debate entre fanáticos del género, especialmente por la banda que logró quedarse con el puesto número uno, superando a otros gigantes históricos de la música. Le contamos cuáles son a continuación:

15. Talking Heads

14. Creedence Clearwater Revival

13. AC/DC

12. Metallica

11. The Who

10. Nirvana

9. Black Sabbath

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8. Sly & The Family Stone

7. U2

6. Fleetwood Mac

5. Queen

4. Pink Floyd

3. Led Zeppelin

2. The Rolling Stones

1. The Beatles

Esta fue la lista oficial que compartió y que genera todo tipo de comentarios en los amantes del género. ¿Qué piensa del ranking de Billboard?