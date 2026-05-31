¿Las reconocería en un segundo? Estas son algunas de las intros más icónicas de la historia del rock

En el mundo del rock existen canciones que logran atrapar al oyente desde el primer instante.En muchos casos, la introducción termina siendo tan recordada como el resto del tema, convirtiéndose en una firma musical que millones de personas reconocen de inmediato. A largo de las décadas, diferentes bandas han creado intros que hoy forman parte de la cultura popular y que siguen sonando en emisoras, conciertos y plataformas digitales alrededor del mundo.
Algunas de estas introducciones destacan por su complejidad técnica, mientras que otras se hicieron inmortales gracias a su sencillez. Lo cierto es que todo tiene algo en común, bastan unos pocos segundos para identificar la canción.
Otra canción que suele aparecen en este tipo de listas es Smoke on the Water, de Deep Purple. Sus primeras notas son tan famosas que incluso quienes no escuchan rock con frecuencia pueden identificarlas.
El poder de una introducción inolvidable
Algunas bandas lograron construir intros que generan expectativa antes de que aparezca la voz principal. Un ejemplo es Enter Sandman, de Metallica, cuya introducción crea un atmósfera de tensión que se ha vuelto inconfundible.
Entre las intros más celebradas también aparece Where the Streets Have No Name, de U2. Su construcción progresiva genera una sensación de expectativa que desemboca en uno de los himnos más importantes de la agrupación.
Money for Nothing, de Dire Straits, es recordada por una introducción que marcó una época gracuas a sy característico sonido de guitarra. Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, demuestra que una intro no necesita ser explosiva para convertirse en leyenda.
CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.