¿Las reconocería en un segundo? Estas son algunas de las intros más icónicas de la historia del rock

En el mundo del rock existen canciones que logran atrapar al oyente desde el primer instante. En muchos casos, la introducción termina siendo tan recordada como el resto del tema, convirtiéndose en una firma musical que millones de personas reconocen de inmediato. A largo de las décadas, diferentes bandas han creado intros que hoy forman parte de la cultura popular y que siguen sonando en emisoras, conciertos y plataformas digitales alrededor del mundo.

Algunas de estas introducciones destacan por su complejidad técnica, mientras que otras se hicieron inmortales gracias a su sencillez. Lo cierto es que todo tiene algo en común, bastan unos pocos segundos para identificar la canción.

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Los riffs de guitarra que hicieron historia

Cuando se habla de intros memorables, es imposible no mencionar Sweet Child O Mine, de Guns N Roses. El riff creado por Slash se convirtió en uno de los más reconocibles de la historia y sigue siendo una referencia obligada para los amantes de la guitarra.

Otra canción que suele aparecen en este tipo de listas es Smoke on the Water, de Deep Purple. Sus primeras notas son tan famosas que incluso quienes no escuchan rock con frecuencia pueden identificarlas.

El poder de una introducción inolvidable

Algunas bandas lograron construir intros que generan expectativa antes de que aparezca la voz principal. Un ejemplo es Enter Sandman, de Metallica, cuya introducción crea un atmósfera de tensión que se ha vuelto inconfundible.

Lo mismo ocurre con Welcome to the Jungle, donde la combinación de guitarras y la entrada vocal de Axl Rose anuncia desde el inicio la intensidad de la canción. Crazy Tain, interpretada por Ozzy Osbourne, es recordada por el trabajo de Randy Rhoads en la guitarra, considerado por muchos uno de los riffs más influyentes del rock.

Los sintetizadores también dejaron huella

Uno de los casos más conocidos es The Final Coundown, de Europe. Su introducción se convirtió en un fenómeno mundial y continúa siendo una de las más reconocidas de los años ochenta. Otra de las canciones destacadas es Baba O,Riley de The Who, cuya apertura basada en sintetizadores revolucionó el sonido de la época y sigue siendo muy admirada décadas después.

Entre las intros más celebradas también aparece Where the Streets Have No Name, de U2. Su construcción progresiva genera una sensación de expectativa que desemboca en uno de los himnos más importantes de la agrupación.

Money for Nothing, de Dire Straits, es recordada por una introducción que marcó una época gracuas a sy característico sonido de guitarra. Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, demuestra que una intro no necesita ser explosiva para convertirse en leyenda.

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