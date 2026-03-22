Los cinco conciertos de rock imperdibles de este 2026 en el mundo; Metallica entre ellos

El 2026 es un año cargado de música, así que esta es la oportunidad perfecta para que los fans del rock puedan ver a su banda favorita en cualquiera de los escenarios donde se van a presentar a lo largo de los próximos meses. En esta oportunidad, le presentamos cuáles son esos conciertos de rock, que sin duda no se puede perder para disfrutar de un momento en VIVO con la banda de su preferencia.

Metallica, AC/DC, Iron Maiden, entre otras bandas, son las grandes protagonistas, quienes, pese a llevar años activas, en este 2026 quieren volver a conquistar a todos sus seguidores. De hecho, muchas de ellas se van a presentar en los escenarios más importantes de todo el mundo.

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¿Cuáles son los mejores conciertos de rock en el 2026?

AC/DC – Power Up Tour 2026: La banda de rock sigue haciendo historia con su gira y, pese a que por ahora no han anunciado ningún concierto en Colombia, sí tienen fechas en Buenos Aires, Argentina, el 23 de marzo de 2026 (Estadio River Plate) y en Ciudad de México los próximos 7, 11 y 15 de abril de 2026 (Estadio GNP Seguros).

Metallica: Este es uno de los shows más importantes para este 2026; la banda no confirmó nuevas fechas otros países del mundo, pero hace unas semanas revelaron que harán varios conciertos en la esfera de Las Vegas en Estados Unidos. Las presentaciones serán en octubre de este año y próximamente se dará inicio a la venta de boletas para que personas de todo el mundo puedan asistir; además, todos los días será un concierto totalmente diferente.

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Iron Maiden: El próximo 11 de octubre la banda dará un concierto por todo lo alto en Bogotá, Colombia; este es uno de los eventos de rock más esperados para el 2026. La presentación será en el Vive Claro, en donde se espera que cientos de personas lleguen al lugar para disfrutar de un show por todo lo alto en su regreso al país.

Megadeth: Va a dar su concierto de gira de despedida el próximo 26 y 27 de abril del 2026 en el Movistar Arena y en esta oportunidad quieren mostrar todo lo que fueron sus canciones más icónicas para decir ‘adiós’ por todo lo alto. Aún hay algunas entradas disponibles, así que todos los interesados en asistir al show podrán buscar todos los detalles en TuBoleta.

Deep Purple: Hasta ahora, la banda solo confirmó tres fechas de concierto, todas en México, así que allí esperan poner a cantar a todos sus seguidores. Las presentaciones serán en diciembre del 2026 y quiere lograr un sold out, donde todos los acompañen en este momento.