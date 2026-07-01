La extraña profecia que se cumplió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 más de veinte años después: ¿Casualidad o destino?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad enorme de emociones para los amantes del fútbol en las últimas semanas. Este torneo ha presentado partidos imperdibles, con equipos que han chocado en cancha para demostrar todo su potencial.

Este torneo ha tenido grandes sorpresas, y por supuesto, figuras que han empezado a mostrar todo su talento sobre las canchas en choques claves.

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Este torneo también ha permitido vivir varias casualidades, o incluso profecías que para muchos fanáticos resultaban imposibles. Una de ellas se vivió hace muy pocas horas luego de la eliminación de Países Bajos ante Marruecos.

La extraña profecia que se cumplió en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Indudablemene, los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han estado llenos de auténticos ‘partidazos’. Equipos de gran talla han chocado con rivales de gran peso deportivo.

Esta fase ha dejado varias sorpresas, como lo fue el caso de la eliminación de Países Bajos ante Marruecos, quien perdió por tanda de penales.

En esta instancia fallaron Quinten Timber, Crystencio Summerville y Justin Kluivert. Aunque el más llamativo fue el caso de este último.

Kluivert es hijo de una leyenda, como lo es Patrick Kluivert, quien se hizo una carrera notable como delantero en Europa. Sin embargo, uno de sus grandes fallos se dio en 2006, cuando este delantero erró frente a Italia en tanda de penales.

De hecho falló de la misma forma que su hijo, ya que también estrelló la pelota en el mismo palo que Justin. Claramente esto se hizo rápidamente viral, y para muchos, se convirtió en una profecía cumplida.

Ambos partidos acabaron en un final triste para el combinado de Países Bajos, ya que fue eliminación para el equipo de la ‘naranja mecánica’.

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Por el momento Países Bajos deberá esperar a la Eurocopa 2028 para conseguir un título. Sin embargo, en este torneo ha quedado a deber por mucho en la cancha.

El combinado holandés solo logró superar la primera fase, luego de enfrentarse a los combinados de Japón, Suecia y Túnez. Esta eliminación no solo generó gran cantidad de criticas, sino también la salida de Ronald Koeman como entrenador de esta selección, luego de los inesperados resultados