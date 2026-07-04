El brujo de Ghana festejó el triunfo de Colombia: terminó ‘parchando’ con los hinchas

Ghana y Colombia vivieron una jornada llena de emoción el pasado 3 de julio. Ambos equipos disputaron su partido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un choque sumamente parejo para ambos combinados.

Puntualmente, la ‘tricolor’ se llevó un triunfo notable, con un marcador de 1-0 definido por un tanto clave en autoría de Jhon Arias.

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Los colombianos se alegraron de manera notable por el triunfo de la ‘tricolor’, aunque, quien también se unió a los festejos fue el viral brujo de Ghana,

El brujo de Ghana celebró el triunfo de Colombia

El partido entre Colombia y Ghana dejó una gran cantidad de emociones y momentos inolvidables en redes sociales. El equipo ‘cafetero’ se midió a los africanos, quienes llegaron con gran potencia física hasta esta fase.

Una de las particularidades que tuvo el combinado de ‘The Black Stars’ fue Nana Kwaku Bonsam, un brujo que aseguró haber hecho un hechizo en contra de Harry Kane, para evitar que este hiciera un gol frente a Ghana.

Ante el aparente éxito del embrujo, este hombre se hizo viral, y de hecho, un joven llamado Kailani Ibrahim Kpa empezó a caracterizar a este brujo en los estadios.

Este hombre aparecía en las gradas, y se caracterizó por utilizar talco para simular estos supuestos hechizos. Finalmente, el triunfo fue para Colombia, pero Kailani Ibrahim Kpa acabó festejando la derrota.

Luego del encuentro se viralizó un video de este hombre en las gradas, en el que se ve que se ‘parchó’ con la hinchada ‘tricolor’, al grito de “se quemó, el brujo se quemó”.

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El ghanés acabó en hombros de los colombianos quienes celebraban con él, mientras lanzaba polvo a los fanáticos. Esta grabación fue celebrada por muchos, y terminó siendo una nueva muestra de unión entre culturas en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

lo cargaban en hombros JAJAJAJSJA, te amo Colombia, si no existieras te inventaría pic.twitter.com/Ve6oFKyT03 — andrea ; 🪩🍀 (@alvshl) July 4, 2026

Lo cierto es que la ‘tricolor’ avanzó a octavos de final, y muchos anhelan poder ver lo que será su próximo encuentro. El equipo ‘cafetero’ jugará ante Suiza, en un choque clave el día martes 7 de julio, en búsqueda de igualar su mejor participación en toda la historia de la Copa Mundial de la FIFA como torneo internacional.