El gesto de Lionel Messi que pocos notaron en el partido entre Argentina y Argelia: preocupó a sus fans

Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas durante el pasado 16 de junio. Argentina debutó en este gran torneo en el que se midió al combinado de Argelia, en su gran defensa del título en la Copa Mundial de la FIFA.

El que, para muchos, es el mejor jugador de la historia de este deporte, volvió a brillar a pesar de su elevada edad. La ‘Pulga’ logró un hat-trick legendario, que quedó para los libros dorados de esta competencia.

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Messi rompió récords con estos 3 goles. Sin embargo, hay un detalle que pocos notaron en medio de este encuentro, y que preocupó a miles de fanáticos del talentoso argentino.

El gesto de Lionel Messi que pocos notaron en el partido entre Argentina y Argelia

La actuación de Lionel Messi del pasado martes fue una de las más grandes en la historia de Argentina. Este icónico futbolista volvió a demostrar todo su talento gracias a un hat-trick legendario.

El público argentino volvió a rendirse a los pies de este icónico delantero, gracias a 3 goles brillantes, y una capacidad inolvidable de apilar jugadores con sus regates.

Messi selló su tripleta con 2 remates lejanos y un disparo con el que liquidó un rebote dejado por Luca Zidane, arquero de Argelia.

Messi enamoró a miles de fanáticos, aunque también preocupó a algunos de ellos. Luego del primer gol, el argentino rompió en llanto en plena cancha, lo que, por supuesto, preocupó a mucho de sus seguidores.

“LLORÉ POR UNA CUESTIÓN AJENA A LO DEPORTIVO, PASÉ DÍAS COMPLICADOS”.



Lionel Messi. pic.twitter.com/nej9Kgwph2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

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Luego del final del partido, Messi se refirió a este momento en plena zona mixta. “La verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío” explico Lionel.

"Messi":

Porque contó muy por arriba a qué se debió su llanto tras su gol. "El llanto fue por una cuestión ajena a lo deportivo, pasé días difíciles complicados". Muchos usuarios están teorizando a qué se refería.pic.twitter.com/KLjFjVsKza — Tendencias (@TTendenciaX) June 17, 2026

Por el momento no se ha revelado la razón por la que esto sucedió. Sin embargo, Messi ha recibido el apoyo, cariño y admiración de todos sus fanáticos luego de esta histórica actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.