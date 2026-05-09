Lionel Messi reveló sus favoritos para ganar la Copa del Mundo de 2026: ¿Está Colombia?

La Copa del Mundo 2026 está a solo semanas de comenzar. Miles de fanáticos del mundo están ansiosos por apoyar a su país, y poder ver en vivo a las grandes estrellas del balompié luchar por la corona de este deporte.

Actualmente, el gran defensor de este torneo es la selección Argentina, quien consiguió este trofeo tras vencer a Francia en la histórica final de esta competencia en el 2022.

Más noticias: Panini mostró oficialmente las láminas del Mundial 2026: así se ve la última ‘figurita’ de Lionel Messi

Esta consecución fue lograda gracias a la magia de Lionel Messi, la gran figura de este combinado. A visperas de la nueva edición de 2026, el astro rompió el silencio, y reveló los grandes favoritos para conseguir este trofeo.

Los 7 favoritos a ganar la Copa del Mundo de 2026, según Lionel Messi

Sin lugar a dudas, Lionel Messi es uno de los jugadores más talentosos en el fútbol de los últimos años. La ‘pulga’ ha conseguido una cantidad enorme de títulos, y también goles totalmente inolvidables.

Gracias a su talento, Messi se ha convertido en una voz sumamente respetada al hablar de fútbol, tanto en el campo, como fuera de él.

Más noticias: ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Este fue el mayor goleador del 2025 que hizo historia en el fútbol

Parte del respeto de los fanáticos del fútbol hacia las opiniones del argentino fue demostrado hace pocos días, luego de que el astro apuntará a sus favoritos para ganar la Copa del Mundo 2026.

Messi participó en una entrevista en ‘Lo del Pollo’, donde tocó este tema y señaló a 5 selecciones de manera puntual. Según el astro, el ranking de posibles ganadores se define de la siguiente manera:

1- Francia

2- España

3- Brasil

4- Alemania

5- Inglaterra

6- Portugal

7- Argentina

Messi mencionó estos combinados como los 7 principales favoritos a buscar el histórico trofeo del Mundial en este 2026. Lionel resaltó la actualidad de estos combinados, y aseguró que cuentan con lo necesario para llevarse la competencia.

Aun así, cada uno de los jugadores que llegará a este torneo confía en llevar a su país a lo más alto, en lo que serán partidos absolutamente emocionantes.

Por ahora, la preparación continúa, con ansias por el momento en el que la pelota empiece a girar desde el próximo 11 de junio cuando se dé el inicio de la Copa del Mundo, con el partido entre México y Sudáfrica.