5 clásicos del rock y el metal que brillaron en el final de Stranger Things: Iron Maiden y más

Stranger Things siempre ha ido de la mano con el rock y el metal. Gracias a la nostalgia y el estilo ‘ochentoso’ que transmite esta serie, estos géneros han jugado un papel clave.

Varios exitos pertenecientes a estos estilos musicales, han logrado ser parte notable de la ambientación de la serie y su banda sonora.

De hecho, esto no fue la excepción en su parte final, donde destacaron varias canciones, e incluso artistas de la talla de Prince.

Por ello, aquí les tenemos una lista de 5 clásicos del rock y el metal que dijeron presente en el gran final de Stranger Things.

5 clásicos del rock y el metal en Stranger Things 5

Para nadie es un secreto que Stranger Things cuenta con una cantidad notable de éxitos en su recorrido. Esta serie ha enamorado a varios amantes del rock y el metal, a partir de canciones completamente diferenciales para la industria.

Parte de este legado musical también pudo ser demostrado en el gran final de la serie, donde incluso hubo un artista que resaltó de forma notable.

Prince fue uno de los protagonistas de este cierre, gracias a exitos de su catálogo que musicalizaron el final, con canciones de la talla de ‘Purple Rain’ o ‘When Doves Cry’.

Sin embargo, este no fue el único, bandas legendarias también dijeron presente en el último capitulo, como lo fue Iron Maiden.

La agrupación de Steve Harris también dijo presente y lo logró con ‘The Trooper’, uno de sus grandes éxitos de catálogo.

Si bien con estos 3 éxitos la cuota del rock y el metal ya estaba cumplida, hubo más bandas que dijeron presente.

Una de ellas fue Fleetwood Mac, banda que de hecho brilló gracias a ‘Landslide’, una de sus canciones más melancólicas en cuanto a estilo.

E incluso, esta lista de 5 clásicos la cerramos con los Pixies, una agrupación que también logró presentarse en la serie, con exitos como ‘Here Comes Your Man’.

Sin lugar a dudas, estas canciones son parte brillante del legado musical del rock y el metal, y por supuesto, también de una serie inolvidable como lo es Stranger Things.

Finalmente, le recordamos que si aun no ha visto el final de esta producción, puede hacerlo fácilmente a través de Netflix donde encontrará este cierre y cada una de sus temporadas.