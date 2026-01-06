¿Qué es el ‘Conformity Gate’ en Stranger Things? La verdad sobre el supuesto episodio final en Netflix

Stranger Things se convirtió en una de las series más vistas en todo el mundo y por cinco temporadas entretuvo a todo el público en Netflix. El final causó todo tipo de reacciones y hay muchos que no quedaron conformes, por lo que hay una teoría que está tomando fuerza en redes sociales, se trata del ‘conformity gate’.

Antes que nada, le confirmamos que esta nota va a tener algunos spoilers, así que si no se ha visto el final, no siga leyendo.

El episodio final de la serie se estrenó el 31 de diciembre y hay varias apreciaciones entre el público. Por un lado, muchas personas creen que hay incoherencias y que no se le dio un final digno.

Sin embargo, también están los que piensan que los personajes tuvieron un final justo y que estuvo bien. Lo cierto es que por la pasión que ha creado esta producción en el público, hay varias teorías que salieron a la luz.

Justamente, una de esas está relacionada al ‘Conformity Gate’, se trata de una teoría que apunta a que el final verdadero de la serie sería transmitido este 7 de enero. Este término hace referencia a una “puerta narrativa”, que estaría relacionada al upside down.

Los fanáticos creen que el final que se mostró de la serie no es el verdadero y que se trata de una realidad alterada por Vecna. Inclusive, algunos vieron detalles de colores alterados entre escenas.

Una de las escenas que más llamó la atención de las personas fue la graduación de Mike, Lucas, Dustin, Will y Max. Algunos usuarios mencionaron que los colores del colegio en el que estudiaban eran amarillo y verde y por eso las togas de graduación debían ser de esos colores, no anaranjado.

Además de eso, unos usuarios se dieron cuenta que todos los graduandos tienen la misma posición de las manos, lo cual se asemeja con Vecna. Además, también dicen que el color anaranjado de los trajes se asemeja con el que llevan los prisioneros en las cárceles.

También hay algunos aspectos que los usuarios reconocieron y formaban palabras claves relacionadas al ‘Conformity Gate’. Además, hubo objetos que cambiaban de color de forma repentina entre escenas.

Así, finalmente, los rumores de las teorías de los fanáticos aseguran que Mike está atrapado en un trance que fue creado por Vecna y eso fue lo que se mostró al final. Inclusive, algunos mostraron que en las últimas escenas de personajes como Max, Joyce y Will hay carteles que dicen “salida”.

Alguno de los aspectos que más llamaron la atención fue que si los usuarios buscan: “season 5 , episode 9” o “fake final”, aparece de primera opción Stranger Things.

El último aspecto que inquiera a los usuarios es que en la descripción del perfil de Netflix se puede ver la frase: “I Believe”, que dijeron todos los protagonistas en el final de la serie. Por último, la plataforma informó que tiene una sorpresa el 7 de enero, por eso varios piensan que se trata del episodio.

Lo cierto, hasta el momento, es que los hermanos Duffer aseguraron que el final de la serie es el que ya está público en Netflix.