Tres discos de rock que odiaron los fans y fueron un “fracaso”; St. Anger de Metallica entre ellos

La historia del rock está llena de éxitos que sacaron icónicas bandas y, sin duda, lograron cambiar la forma mediante la cual las personas sentían este tipo de géneros. Todo empezó hace varios años y, aunque al principio eran una novedad total en donde todas las canciones gustaban, con el paso del tiempo esto cambió y tres discos, de populares bandas, Metallica entre ellos, no lograron recibir una buena acogida por parte de los fans.

De hecho, fueron lanzamientos que se hicieron en un momento donde había gran expectativa por el trabajo de estas bandas, que ya habían sacado varios éxitos. Pese a eso, en esta oportunidad, las bandas decidieron reinventarse, mostrar sonidos nuevos, algo que no se hubiera hecho nunca, quizás con algunas sobreproducciones, que los alejaron un poco de la identidad que ya tenían.

Tres discos de rock que para muchos fueron un “fracaso”; Metallica entre ellos

Chinese Democracy – Guns N’ Roses: El álbum fue lanzado en el 2008 y muchos dicen que no existió; lo dejan por fuera de todo lo que ha hecho la banda, en especial porque fueron pocos los seguidores que se sintieron identificados con este sencillo. Axl Rose había hablado de un nuevo momento para la banda, en donde sacarían nuevos sencillos que nadie esperaba ver, en donde todos iban a trabajar en el estudio.

El resultado no fue nada alentador; los sonidos no eran los que todos esperaban de la banda. Hay quienes dicen que tuvo mucha producción, hasta el punto de dañarlo. No fue un gran éxito, los fans no le dieron buena acogida y terminó siendo uno de los “fracasos” de la banda.

St. Anger – Metallica: Un disco que se estrenó en el 2003 y hay quienes mencionan que para nada se parece a lo que había hecho la banda hasta entonces. Tuvieron un lanzamiento que nadie se esperaba y los fans dieron inicio a lo que sería la gran crisis de la banda, en donde sus sonidos no conectaban con sus ideas.

Incluso, los integrantes de la banda con el paso del tiempo aseguraron que no se sentían bien con algunas canciones de este disco. Una de ellas nunca sonó en vivo y los artistas aseguraron que este había sido el resultado de las presiones de la productora.

The Death of Slim Shady – Eminem: El artista lo anunció, pero nadie parecía creerlo; este fue el disco que “cerró una era” en su vida y todo lo que venía haciendo. Su estreno oficial fue en el 2024 como una forma de despedirse de todo lo que ya conocían sus fans, pero terminó siendo un álbum que nadie recibió con gusto y estuvo lleno de irregularidades.

Aunque han pasado pocos años, muchos aún no logran identificar el objetivo del cantante con esta entrega, al punto que se convierte en uno de los peores lanzamientos en la historia de Eminem.