Revelan tráiler oficial del documental de Stranger Things ¿Cuándo se estrena?

Después del indiscutible éxito de Stranger Things, desde su estreno en 2016, la serie culminó su historia el pasado 31 de diciembre de 2025 con el estreno del último capítulo de la quinta temporada de la producción creada por los hermanos Duffer.

Tras casi una década, los fanáticos se despidieron de una de las series más exitosas y populares en la historia de Netflix. Sus últimos capítulos, que fueron estrenados entre finales de noviembre y diciembre, acumularon millones de reproducciones en todo el mundo, ubicando la serie en el top1 de los más visto en la plataforma de streaming.

Le puede interesar: 5 clásicos del rock y el metal que brillaron en el último episodio de Stranger Things: Iron Maiden y más

Con una duración de dos horas y ocho minutos, el último capítulo cerró oficialmente la historia de Stranger Things. Así las cosas, la serie culminó tras cinco temporadas y casi 10 años de emisión y una trama que seguramente quedará en la memoria de millones de fanáticos.

Aunque la serie culminó con el estreno del último capítulo de la quinta temporada, Netflix sorprendió a los fanáticos con el anuncio de lanzamiento de un documental exclusivo de Stranger Things.

¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things?

Pocos días después del estreno del capitulo final de la última temporada de Stranger Things, Netflix anunció el estreno de un documental que contará con material exclusivo de cómo fue el detrás de escena de la quinta temporada de la serie.

Con un pequeño tráiler, en el que se ve material inédito de las grabaciones y de las escenas transmitidas en esta quinta temporada, Netflix anunció que el documental ‘Una última aventura’ se estrenará el próximo 12 de enero.

Mire también: FINAL explicado del último capítulo de Stranger Things: ¿Qué pasó con Once?

Este documental no pretende ampliar la historia principal de Stranger Things ni explicar algunos cuestionamientos del final de la serie, sino será una especie de homenaje de parte de los directores, actores y productores a lo que significó esta producción a nivel mundial.