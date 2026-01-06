La referencia colombiana en ‘Stranger Things’ que muy pocos notaron: VIDEO

En ‘Stranger Things’, una escena pasó casi desapercibida para muchos espectadores, pero dejó una sorpresa especial para el público colombiano. Se trata de una referencia sutil que aparece en los minutos finales y que, al ser descubierta, ha generado curiosidad y orgullo entre los fans. En este video te mostramos el detalle oculto que conecta el universo de la serie con Colombia y por qué tan pocos lograron notarlo.

La serie se posiciona como una una de las más vistas de Netflix, pues era uno de los finales que más anhelaban los usuarios. Desde su estreno en 2016, millones de personas se conectaron con la producción de suspenso y ciencia ficción que después de casi 10 años, llegó a su final.

Lee también: Revelan tráiler oficial del documental de Stranger Things ¿Cuándo se estrena?

La referencia colombiana en ‘Stranger Things’

La llegada de la temporada 5 y el final de la serie, ha hecho que muchas personas vuelvan a ver cada unaa de las ediciones. Durante este tiempo han descubierto nuevas cosas, entre ellas, la referencia colombiana que aparece en la segunda temporada que muy poco notaron.

Durante el episodio cinco, Eleven llega a la casa de Terry Ives, tras haber escapado de la cabaña de Hopper. Allí, encuentra una escenada desconsoladora: su madre está en un estado esquizofrénico, sentada en una mecedora frente al televisor, repitiendo constantemente las mismas palabras sin sentido aparente.

“Respiración. Girasol. Arcoíris. Tres a la derecha. Cuatro a la izquierda. 450.”

Le puede interesar: 5 clásicos del rock y el metal que brillaron en el último episodio de Stranger Things: Iron Maiden y más

En ese preciso momento, es cuando aparece lo que sería un recuerdo de viaje a Colombia, pues allí se lee el nombre del país y algunas dibujos referentes al país. Esto generó de inmediato una ola de comentarios en redes, pues la escena fue captada por un espectador que no dudó en compartir eso en sus redes.