La canción de rock que dura 15 minutos y es considerada “la mejor de todos los tiempos” en Norteamérica

Todos los días, sorprendentes bandas de rock dan a conocer sus nuevos sencillos con los que planean sorprender a todos sus fans. Sin embargo, hay algunas canciones icónicas que, sin duda, se destacan un poco más por todo su aporte a la historia del género que las llevó a posicionarse en la industria.

El medio de comunicación Ultimate Classic Rock dio a conocer algunos detalles sobre todos los éxitos del rock que, sin duda, han marcado a varias generaciones. Sus canciones se encuentran entre las más escuchadas de todos los tiempos y, aunque en la actualidad no tienen la popularidad que tenían hace unos años, esto es suficiente para vivir como una de las mejores.

Seguir leyendo: El disco de rock que fue ignorado durante 52 años y cambió la historia del género en el mundo

¿Cuál es la mejor canción de rock en Estados Unidos?

Las canciones largas son unas de las más complejas para posicionar, pero sin duda, se convierten en las verdaderas protagonistas. Hace unos años, en 1964, había una banda que lograba hacer himnos de más de diez minutos, que sin problema se posicionaban como los más importantes.

Fue entonces cuando Lynyrd Skynyrd estrenó Free Bird, un éxito que se hizo viral en ese momento al sonar en varias de las emisoras más relevantes. Pero eso no es todo, la banda tomó la decisión de hacer una gira por diferentes países del mundo, en donde cantaban este éxito y todos coreaban la letra.

Leer más: Las tres discos de rock más importantes de los 90; Black Álbum de Metallica entre ellos

Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins, Bob Burns y Larry Junstrom lograron unirse en un solo ritmo para hacer una canción que se convertiría en la mejor de Norteamérica. Así como lo dio a conocer el medio internacional, en uno de sus últimos estudios, en donde tuvieron en cuenta la opinión de expertos.

La canción de esta banda no solo refleja un tono fuerte que daba protagonismo a los fuertes sonidos del rock, sino que tiene una composición que refleja mucho de lo que tiene que ver con la cultura estadounidense. Por eso, se adaptó años después por Duane Allman, uno de los guitarristas más importantes de la historia.

Tiene una duración de aproximadamente 15 minutos, pero la banda decidió reinventarse para dejarla solo de nueve en plataformas digitales y en el cierre de sus conciertos. Pero durante años, se escuchó la letra original, que fue la protagonista en múltiples eventos en Estados Unidos.