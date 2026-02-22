Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha ocho de la Liga BetPlay 2026-1; Millonarios baja y el Once sube

Este fin de semana se desarrolló la nueva fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026, en donde los equipos del fútbol profesional colombiano jugaron con el fin de sumar otros tres puntos para avanzar y clasificar en los ocho. Los grandes equipos se destacaron y se vivieron varias polémicas por el arbitraje en algunos partidos, algo que sigue siendo comentado por diferentes periodistas deportivos en el país.

Millonarios no pudo sumar este fin de semana y bajó posiciones tras perder en el partido contra el Inter de Bogotá con un resultado 3-2. Para muchos este fue un partido que generó muchas polémicas, teniendo en cuenta todos los comentarios que se hicieron respecto al árbitro del partido.

Atlético Nacional ganó 3-0 el partido contra Alianza, sumando puntos y avanzando en la lista de posiciones. Mientras tanto, Once Caldas ganó con cuatro goles, frente a Fortaleza, que hizo dos goles. Los encontró del domingo: Santa Fe recibe al Junior en el Estadio El Campín, en un encuentro donde se vivieron varios momentos de tensión.

Ahora, el América de Cali recibe a Jaguares en el Estadio Pascual Guerrero, en donde quieren seguir sumando. Pues, en los últimos encuentros, no se les han dado los resultados.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1