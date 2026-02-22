Truco para evitar que vean su número de celular cuando hace una llamada: Es fácil de activar

Todos los días, cientos de personas usan sus teléfonos en diferentes actividades del día a día, muchas de ellas, mientras comparten con otras personas. Por eso, si usted es una de esas que no le gusta que los demás vean quien lo está llamando o que quiere mantener su número de celular en privado para ocultarlo de los demás, le traemos un truco sencillo que le podría funcionar.

Según han dado a conocer varios creadores de contenido en redes sociales, hay varias opciones que podría aplicar en caso de que no quiera que su número sea visible a la hora de realizar una llamada. Es importante mencionar, que esto es basado en las funciones que tienen gran parte de los dispositivos móviles, pero algunos podría no tenerlo.

Así puede evitar que vean su número de celular cuando hace una llamada

En el caso de celulares Android, debe buscar esta opción en configuraciones, pero todo puede cambiar dependiendo el modelo y las actualizaciones.

Abra la aplicación de teléfono desde el centro de configuraciones en su celular Vaya a los tres puntos que va a encontrar en una de las esquina En el menú busque la opción de ‘Ajustes’ o ‘configuraciones’ Vaya a la opción ‘Más ajustes’ o ‘Funciones aficiones’ Seleccione donde dice ‘Identificador de llamadas’ En ese lugar le debe aparecer la opción para ‘ocultar número’

Después puede verificar sin problema haciendo una llamada a una persona que no la tenga agregada. Recuerde que en la pantalla debe salir como ‘Número oculto’ o ‘Contacto privado’.

Para los celulares de Apple, con sistema operativo iOs, debe hacer algo muy parecido

Vaya a configuraciones Deslice hasta encontrar la opción de teléfono Busque la opción de ‘Mostrar ID de llamada’ Se va a desplegar la opción para desactivarla o activarla Asegúrese de que esto quede apagado

Después de seguir estos pasos, su número de teléfono no va a aparecer cuando usted haga una llamada, cuando quiera volver a activar esta opción, puede hacerlo con facilidad en el mismo menú, pero buscando la opción de tenerlo encendido.

Recuerde que no siempre estas funciones está activas para todos los celulares, así que es importante verificar cada modelo.