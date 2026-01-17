Las cinco canciones de heavy metal que debe escuchar para tener un entrenamiento intenso

El heavy metal es uno de los géneros musicales más potentes para elevar la energía y la concentración durante el ejercicio. Sus riffs intensos, baterías contundentes y letras cargadas de fuerza lo convierten en el aliado perfecto para entrenamientos exigentes y de alta intensidad. Por eso, reunimos cinco canciones de heavy metal imprescindibles que no pueden faltar en su playlist si busca superar sus límites y llevar su rutina al siguiente nivel.

Con las canciones que le presentaremos a continuación, usted podrá tener una motivación musical para su entrenamiento y no lo sentirá tan pesado. Sin duda, la música se convierte en un aliado para diferentes momentos de la vida y el gimnasio es uno de ellos.

Las cinco canciones de heavy metal para un entrenamiento intenso

El heavy metal se convierte en el aliado perfecto para un entrenamiento de alta intensidad. El ritmo rápido, distorsión y energía cruda disparan la adrenalina para alcanzar los objetivos propuestos. Aquí le relevamos los cinco indispensables para ir al gimnasio.

‘Master of Puppets’ – Metallica

Con más de ocho minutos de duración, su ritmo y el icónico riff inicial le dan el impulso necesario para series pesadas. La estructura de la canción le ayuda a alternar en momentos de intensidad y pausas estratégicas. Sin duda, el estándar oro para el entrenamiento de fuerza.

‘Walk’ – Pantera

Si su entrenamiento se centra en el poder y la fuerza bruta, esta es la perfecta. El riff principal es increíblemente rítmico y pesado, ideal para marcar el paso en ejercicios de levantamiento como el peso muerto o las sentadillas

‘Painkiller’ – Judas Priest

Es ideal para momentos de cardio intensos. Desde la batería inicial hasta los gritos agudos, la pista es pura energía cinética. Es casi imposible no acelerar el ritmo cuando suena este tema.

‘Duality’ – Slipknot

Esta canción es perfecta para liberar tensiones. Aunque inicia con una calma tensa, estalla con un coro explosivo. Es ideal para boxeo o entrenamientos funcionales donde se neceita ráfagas de agresividad controlada.

‘Blood and Thunder’ – Mastodon

Una joya moderna del metal con un riff que se siente como una estampida. Su letra se convierte en la metáfora perfecta cuando siente que no puede hacer una repitación más, es sin duda una motivación para completar la serie.