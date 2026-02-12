Este es el mejor thriller de terror que no debería ver solo; cruda e impactante, según las criticas

Las películas de terror se encuentran entre las obras más complejas de construir, pues no es suficiente con provocar un susto momentáneo. Exigen un equilibrio entre emociones, tensión psicológica y suspenso para mantener al espectador sin querer despegarse de la pantalla. Cuando estos elementos no se articulan bien, la historia pierde fuerza y deja de generar el impacto esperado.

Por eso resulta tan difícil encontrar una cinta que realmente cumpla con todo lo que promete el género y que el público pueda catalogar, sin duda, como una verdadera experiencia de terror.

Sin embargo, hay una película que logra combinar de manera efectiva el thriller psicológico —el subgénero que juega con la mente del espectador y lo lleva a creer que ocurre algo cuando en realidad, la verdad es otra— con altas dosis de suspenso. Además, incorpora momentos crudos y escenas intensas que refuerzan la tensión, incluyendo confrontaciones físicas y dinámicas de abuso de poder que lo harán querer traspasar la pantalla.

¿Cuál es el mejor thriller de terror para no ver solo?

Se trata de ‘Pesadilla en el infierno’, una película estrenada en 2018 que narra la historia de dos hermanas, Beth y Vera. Ambas atraviesan un momento complejo cuando su madre decide mudarse con ellas a la casa aislada que les dejó como herencia una tía fallecida, sin imaginar que ese nuevo comienzo cambiaría sus vidas para siempre.

Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. La misma noche en que se instalan en el lugar, un hecho violento e inesperado irrumpe en la vivienda y marca para siempre el destino de las protagonistas, dando paso a una serie de acontecimientos que pondrán a prueba su mente y su estabilidad emocional.

A pesar de que generalmente las críticas en este tipo de películas son negativas, ‘Pesadilla en el infierno’ tiene una aprobación del público de más del 85%, lo que la posiciona como una de las mejores películas de terror para disfrutar.

El thriller se encuentra disponible en las plataformas de streaming: Prime Video y Apple Tv, bajo suscripción paga.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora