Si es amante de las hisorias de terror, prepárese porque la IA seleccionó las series más escalofriantes que están disponibles en Netflix, ideales para noches llenas de tensión, suspenso y que te hará ‘morir’ del susto. Desde historias sobrenaturales hasta thrillers psicológicos que ponen los nervios de punta, estas producciones prometen asustar de verdad.

Prepare unas palomitas, póngase cómodo, disfrute y haga un maratón con estas series que sin duda alguna, lo van a dejar sin aliento desde el primer segundo. ¿Se atreve a verlas?

Las mejores series de terror para ver en Netflix

Para conocer las mejores producciones que lo harán ‘morir’ del miedo, recurrimos a la inteligencia artificial, más exactamente Gemini de Google. Esta IA las considera como lo mejor de la plataforma y que sin duda alguna el usuario va a disfrutar desde el primer segundo.

‘La Maldición de Hill House’

Esta serie utiliza los fantasmas como una metáfora del trauma familiar y el dolor. A lo largo de los capítulos, el miedo es profundo, emocional y sustos inesperados que te harán poner los pelos de punta. A pesar del terror que genera, vas a querer seguir la historia que en parte te obliga a escanear cada escena y descrubir los fantasmas “escondidos”.

‘Marianne’

Es considerada como una de las series más escalofriantes dentro de la categoría de la brujería y maldiciones. La historia se centra en una escritora que empieza a ser acosada por una bruja que aparece en sus sueños, pero después también en su realidad. El miedo es crudo, la atmósfera opresiva y el diseño de la bruja Marianne es perturbador y clásico del terror corporal.

‘Misa de Medianoche’

El miedo es más lento, pero juega mucho con la mente y psicología de los espectadores, convirtiéndola en algo verdaderamente escalofriante. Trata de una comunidad isleña que enfrenta a un milagro de origen incierto y las consecuencias del fanatismo religioso.

‘Archivo 81’

Una joya de terror psicológico. Asusta por el misterio escalofriante que se devela lentamente sobre un culto oscuro, portales a otras dimensiones y la locura. La sensación de ser testigo de algo que no debería ver hace que el terror sea muy inquietante y que quieras estar pegado a la pantalla hasta el último capítulo.