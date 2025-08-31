La lista de las mejores 25 series de la historia según expertos: clásicos de la televisión para la familia
Varias series han brillado en la parte más alta de la televisión, gracias a tramas, actores y géneros de gran calidad.
La televisión ha presentado una amplia cantidad de producciones para los amantes del entretenimiento. La historia de las películas y las series ha enamorado a miles de personas.
Muchas personas han llegado a disfrutar de distintas producciones que han marcado generación, o incluso han quedado tatuadas en la memoria de los televidentes.
Aunque hay una cantidad enorme de series a lo largo de la historia, en este caso les hablaremos sobre las que serían las 25 mejores series de la televisión.
Todo amante de la televisión tiene una serie inolvidable que le ha marcado la vida. Muchos televidentes se han quedado enganchados a varias tramas de calidad que han enamorado a la crítica.
Ya sea con producciones como ‘Friends’, o ‘The Office’ o con series como ‘Breaking Bad’ o ‘Los Sopranos’, la televisión ha dejado éxitos brillantes.
Esto ha generado que a lo largo de la historia exista un debate constante respecto a cual es la mejor serie de la televisión.
Claramente, al ser un universo tan amplio, elegir solo 1 es complejo y subjetivo. Sin embargo, recientemente, expertos realizaron un ranking de las mejores 25, y aquí se las presentamos.
Las plataformas de críticas de series y películas han tomado una gran popularidad en la época moderna de la internet.
Miles de personas disfrutan de leer análisis y puntuar series, en un espacio en el que muchos expertos se han podido expresar.
Para acabar con el debate, en internet se viralizó una lista con las 25 mejores series de la historia, al promediar su puntaje en sitios especializados como Rotten Tomatoes, IMDb o Filmaffinity.
Con estas puntuaciones en promedio, el resultado de las mejores 25 es el siguiente:
1- Breaking Bad
2- Game of Thrones
3- Chernobyl
4- The Sopranos
5- Band of Brothers
6- The Wire
7- Better Call Saul
8- Stranger Things
9- Sherlock
10- Peaky Blinders
11- The Twilight Zone
12- Fleabag
13- Fargo
14- House
15- Friends
16- Dark
17- The Office
18- Succession
19- Battlestar Galactica
20- Freaks and Geeks
21- Mad Men
22- Narcos
23- Mindhunter
24- Mr. Robot
25- Black Mirror
Aquí les presentamos la lista completa de 50 mejores series:
Sin lugar a dudas, se trata de producciones brillantes, las cuales han marcado historia en lo más alto de la televisión y las series.
