La plataforma de streaming que le permite ver series, películas y más GRATIS

Netflix es sin lugar a duda una de las aplicaciones de streaming más usadas a nivel mundial. La aplicación ofrece gran variedad de películas, series y documentales que se pueden disfrutar de forma ilimitada. Este servicio funciona bajo suscripción y se debe realizar un pago mensual para acceder a todo el catálogo.

Al igual que Netflix, existen otras plataformas como Disney+, Max, Prime Video y más que ofrecen servicios parecidos y funcionan bajo la misma modalidad de suscripción. Sin embargo, acceder a todas estas aplicaciones requiere de una inversión alta que no todos los usuarios están dispuestos a realizar.

Aunque el mercado del contenido streaming está centralizado en las aplicaciones mencionadas anteriormente, pocos conocen que existe una plataforma que, ofrece los mismos servicios, pero de forma gratuita y sin necesidad de tener una suscripción.

La plataforma de streaming que es gratis

Con los altos precios de algunas plataformas de streaming, los espectadores cuentan con diferentes alternativas que permiten acceder a contenido como películas, series y documentales de forma gratuita.

Este es el caso de Runtime, una plataforma de streaming que ofrece canales de televisión, películas y series de forma gratuita. Para usar la aplicación no es necesario realizar ningún pago ni tampoco registrarse.

Runtime ofrece dos modalidades de contenido. Por un lado, está un catalogo con mil contenidos entre películas, series y documentales y, por el otro, 10 canales online que emiten 24 horas al día.

Es importante aclarar que, si bien Runtime es una plataforma gratuita, esta tiene publicidad, la cual será reproducida en los diferentes contenidos que ofrece la aplicación.