6 series adictivas sobre sectas para maratonear el fin de semana: Cienciología, Charles Manson y más

Octubre es el mes perfecto para dejarse llevar por el misterio, el suspenso y esas historias que ponen los pelos de punta. Si es de los que disfruta adentrarse en el lado más oscuro de la mente humana, nada mejor que aprovechar el fin de semana del horror para maratonear series sobre sectas, crímenes y fanatismo.

Desde relatos basados en hechos reales hasta ficciones inspiradas en líderes manipuladores, estas producciones lo sumergen en mundos tan perturbadores como fascinantes, ideales para quienes aman el terror con un toque psicológico y realista.

6 series para ver el fin de semana:

The Vow – HBO Max

Una de las historias más shockeantes sobre manipulación. Esta docuserie cuenta con 9 episodios y está basada en la historia real de NXIVM, un supuesto grupo de autoayuda que escondía detrás una red de esclavitud sexual y abuso psicológico liderada por Keith Raniere, el principal fundador de la organización.

A lo largo de la trama se evidencia como personas influyentes caen bajo su control y cómo otros sobrevivientes se atrevieron a dar su versión de los hechos.

Wild Wild Country – Netflix

Este documental narra la llegada del gurú indio Osho y sus seguidores a una pequeña comunidad de Oregón, que con el tiempo se convirtió en una ciudad utópica. Un escenario lleno de conspiraciones, atentados y fuertes enfrentamientos con la policía.

Waco: The afthermath – Paramount +

Inspirada en el caso real de 1993, cuando el gobierno estadounidense rodeo al grupo religioso de los Davidianos, liderado por David Koresh. Una serie que retrata la tragedia ocurrida en Texas, uno de los sucesos más aterradores de la historia de Estados Unidos.

El diablo en Ohio – Netflix

Inspirada en hechos reales, esta serie de ficción relata la historia de una psiquiatra que decide ayudar a una adolescente que escapó de una secta satánica. Lo que desata un huracán de secretos, símbolos ocultos y rituales escalofriantes que amenazan la tranquilidad de su familia.

Caos: Los crímenes de Manson – Netflix

Esta docuserie explora uno de los episodios más perturbadores del sigo 21. Los asesinatos cometidos por la familia Manson, bajo las ordenes especificas de Charles Manson. Con la ayuda de archivos y documentados recolectados del caso, la plataforma de streaming ofrece una mirada profunda y minuciosa de lo que fue esta terrible historia.

Going Clear: Scientology and the Prison of Belief – Netflix

Este es un documental que revela los secretos y las prácticas más oscuras y controversiales de la iglesia de la cienciología, una organización fundada por L. Ron Hubbard en los años 50. a lo largo de la historia se puede evidenciar la influencia de esta religión en miles de seguidores y su poder en Hollywood.