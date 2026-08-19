La Selección Colombia tendría fechas y rivales para sus próximos amistosos: estos son

La Selección Colombia se prepara para un nuevo ciclo deportivo. Luego de la dura eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Suiza, la ‘tricolor’ confía en poner buen rumbo nuevamente, para sus próximos compromisos.

Como preparación, la ‘tricolor’ deberá afrontar sus próximos amistosos durante la fecha FIFA de septiembre. En ese mes, el combinado nacional jugará partidos que servirán como camino hacia sus próximas competencias.

De hecho, los dirigidos por Néstor Lorenzo ya conocerían a sus rivales y las fechas en las que se jugarían estos partidos. Aquí les contamos cuales serían.

La Selección Colombia tendría fechas y rivales para sus próximos amistosos

Colombia ha sido uno de los niveles altos de CONMEBOL en los últimos años. A pesar de esto, los ‘cafeteros’ dejaron que desear en la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo colombiano cayó en octavos de final frente a Suiza. Esto, por supuesto ha decepcionado a muchos, aunque, confían en que el combinado ‘cafetero’ vuelva a tener rumbo en sus próximas competencias.

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Para ello se empezará a preparar desde el próximo mes de septiembre, y de hecho, lo haría con 3 amistosos claves para definir idea de juego, y nuevo universo de jugadores.

Estos partidos, según reveló el VBAR Caracol seguirían el siguiente cronograma:

26 de septiembre vs México – Baltimore, Estados Unidos

2 de octubre vs Paraguay – Nueva Jersey, Estados Unidos

6 de octubre vs Perú . Miami, Estados Unidos

⚽ 🇨🇴 LA SELECCIÓN COLOMBIA YA TIENE DEFINIDOS SUS AMISTOSOS:



🇲🇽 26 de septiembre vs. México, en Baltimore



🇵🇾 2 de octubre vs. Paraguay, en Nueva Jersey



🇵🇪 6 de octubre vs. Perú, en Miami.



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La ‘tricolor’ espera comenzar este ciclo con el pie derecho, por lo que se espera que todo inicie con grandes novedades, tanto en la convocatoria, como en las alineaciones que presentará el director técnico, Néstor Lorenzo.

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Cabe recordar que el próximo foco competitivo de la tricolor será la Copa América de 2028, además de las Eliminatorias de CONMEBOL, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2030, que se llevará a cabo en Portugal, Marruecos, España, Uruguay, Argentina y Paraguay.