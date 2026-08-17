Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus: el colombiano da el salto a uno de los grandes de Italia

Se acabó la espera. Jhon Lucumí es oficialmente nuevo jugador de la Juventus. El club italiano confirmó este lunes 17 de agosto la contratación del defensor colombiano, quien llega procedente del Bologna para convertirse en uno de los nuevos refuerzos de la defensa de la ‘Vecchia Signora’.

La operación contempla un pago inicial de 19,5 millones de euros, al que se pueden sumar hasta 2 millones de euros en bonos por objetivos, además de hasta 600.000 euros en costos adicionales. En total, el negocio podría alcanzar los 22,1 millones de euros.

Lucumí firmó un contrato que lo vincula con la Juventus hasta el 30 de junio de 2030. El defensor de 28 años llega después de cuatro temporadas en el Bologna, donde se consolidó como uno de los hombres importantes de la zaga y disputó más de 2.200 minutos en cada una de sus temporadas en la Serie A.

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Un salto después del Mundial

El fichaje llega después de una actuación destacada del colombiano con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Lucumí disputó prácticamente todos los minutos de los cinco partidos de la ‘Tricolor’ en el torneo, en el que Colombia solamente recibió un gol durante el tiempo reglamentario.

La Selección quedó eliminada en octavos de final frente a Suiza en los penaltis, después de empatar 0-0. En ese partido, Lucumí incluso tuvo una de las ocasiones más claras de Colombia al estrellar un cabezazo contra el travesaño durante la prórroga.

Lucumí tendrá un nuevo reto en Turín

En la Juventus, el colombiano llega para reforzar una defensa que busca mayor solidez. La expectativa es que, una vez adaptado al equipo, pueda formar pareja en el centro de la zaga con el brasileño Gleison Bremer.

Lucumí será además una nueva etapa en su carrera europea. Antes de llegar a Italia pasó por Deportivo Cali y Genk, en Bélgica, y desde 2022 defendía los colores del Bologna. Ahora tendrá la oportunidad de vestir una de las camisetas más importantes del fútbol italiano.

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