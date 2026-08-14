Jugadores de Millonarios, Santa Fe y Pereira se unen para ayudas a los afectados tras el temblor en Colombia

Ya han pasado cuatro días desde que se presentó el fuerte temblor en Colombia el pasado 10 de agosto del 2026; allí no solo fallecieron más de 200 personas, sino que también se cayeron varias casas y colapsaron edificios. Por eso, desde el primer momento, cientos de personas de todo el país se han unido para recoger ayudas para los más necesitados y así poder aportar a aquellos que lo perdieron todo en medio de esta catástrofe natural.

Los jugadores de los grandes equipos de fútbol en el país no han sido ajenos a esta causa, pues, según han dado a conocer en sus redes sociales, muchos de ellos llegaron hasta los lugares afectados a ayudar a sacar personas con vida. Mientras tanto, otros desde las ciudades principales se han encargado de recoger diferentes donaciones con el fin de llegar a todos los lugares en donde por ahora no hay muchos alimentos ni servicios básicos.

Mi respeto total a Walmer, digno capitán del Pereira poniendo el pecho por su gente! pic.twitter.com/68R1Fx4qIE — Junior Quiroz (@JuniorQuiroz_) August 13, 2026

Leer más: La Selección Colombia anunció gran donación al país por terremoto del 10 de agosto: “la familia del fútbol no puede estar ausente”

Jugadores de Millonarios, Nacional y Pereira se unen para ayudar a víctimas del temblor en Colombia

Los jugadores del Deportivo Pereira demostraron que tienen mucho amor por su gente, pues en redes sociales han circulado varias fotos y videos donde se les ve ayudando a las personas afectadas. Pero no solo con ayudas y alimentación, sino que también decidieron sacar escombros con el fin de poder ayudar a encontrar personas con vida debajo de las edificaciones que quedaron completamente colapsadas.

Mi respeto total a Walmer, digno capitán del Pereira poniendo el pecho por su gente! pic.twitter.com/68R1Fx4qIE — Junior Quiroz (@JuniorQuiroz_) August 13, 2026

Ellos no fueron los únicos; jugadores de Santa Fe decidieron demostrar que, sin importar que se encuentran en la capital, quieren darlo todo por ayudar a los afectados en esta emergencia. Rodallega, Daniel Torres y otras estrellas han recibido directamente todas las donaciones, poniéndose la camiseta por el país para apoyar a todos aquellos que necesitan una mano en este momento tan complejo para el país.

Seguir leyendo: ¿Cuántos equipos de la B suben a la A en Colombia? Así se definen los ascensos en el FPC

Los jugadores de Independiente Medellín y de Atlético Nacional decidieron hacer un solo equipo en Medellín con el fin de poder recolectar ayudas para todas las personas de Cali, Buenaventura, Pereira, Armenia y todos esos lugares que tanto necesitan de ayuda en este momento. Estos cracks dejaron los colores de lado con el fin de poder brindar ayudas y servir como voluntarios en los múltiples centros de acopio que se encuentran en la eterna primavera.

Segundo día de nuestra jornada de donaciones y solo podemos decirles: ¡GRACIAS! 🥹❤️ Mañana continuaremos recibiendo sus aportes de 7:00a.m. a 8:00p.m. en la Sede Principal de Casa Cardenal. ✔️ 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐚𝐬: cuenta ahorros AV Villas # 059-04706-8 /… pic.twitter.com/yfp5UOsdii — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 14, 2026

👏🏻 Hugo Rodallega, Iván Scarpeta, Daniel Torres y parte de Santa Fe ayidando a recibir las donaciones en la sede del equipo:pic.twitter.com/5Duw0qC7mJ — Samuel Vargas (@SVargasOK) August 14, 2026

Millonarios no se queda atrás, pues varios de los jugadores, como Leo Castro, han puesto su propio centro de acopio para llevar ayudas a las múltiples zonas. Además, las barras del embajador estarán recolectando ayudas durante los próximos días, con el fin de llegar a todas esas zonas que aún no han podido recibir ayudas.