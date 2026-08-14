Deportes

Créditos: Jugadores de Santa fe y Deportivo Pereira – Fotos tomadas de las redes sociales oficiales de los equipos

Jugadores de Millonarios, Santa Fe y Pereira se unen para ayudas a los afectados tras el temblor en Colombia

Jugadores de Millonarios, Nacional Pereira y Santa Fe se unieron para ayudar a todas las víctimas del temblor en Colombia.

Daniela González
Añadir Radioacktiva en Google

Ya han pasado cuatro días desde que se presentó el fuerte temblor en Colombia el pasado 10 de agosto del 2026; allí no solo fallecieron más de 200 personas, sino que también se cayeron varias casas y colapsaron edificios. Por eso, desde el primer momento, cientos de personas de todo el país se han unido para recoger ayudas para los más necesitados y así poder aportar a aquellos que lo perdieron todo en medio de esta catástrofe natural.

Los jugadores de los grandes equipos de fútbol en el país no han sido ajenos a esta causa, pues, según han dado a conocer en sus redes sociales, muchos de ellos llegaron hasta los lugares afectados a ayudar a sacar personas con vida. Mientras tanto, otros desde las ciudades principales se han encargado de recoger diferentes donaciones con el fin de llegar a todos los lugares en donde por ahora no hay muchos alimentos ni servicios básicos.

Leer más: La Selección Colombia anunció gran donación al país por terremoto del 10 de agosto: “la familia del fútbol no puede estar ausente”

Jugadores de Millonarios, Nacional y Pereira se unen para ayudar a víctimas del temblor en Colombia

Los jugadores del Deportivo Pereira demostraron que tienen mucho amor por su gente, pues en redes sociales han circulado varias fotos y videos donde se les ve ayudando a las personas afectadas. Pero no solo con ayudas y alimentación, sino que también decidieron sacar escombros con el fin de poder ayudar a encontrar personas con vida debajo de las edificaciones que quedaron completamente colapsadas.

Ellos no fueron los únicos; jugadores de Santa Fe decidieron demostrar que, sin importar que se encuentran en la capital, quieren darlo todo por ayudar a los afectados en esta emergencia. Rodallega, Daniel Torres y otras estrellas han recibido directamente todas las donaciones, poniéndose la camiseta por el país para apoyar a todos aquellos que necesitan una mano en este momento tan complejo para el país.

Seguir leyendo: ¿Cuántos equipos de la B suben a la A en Colombia? Así se definen los ascensos en el FPC

Los jugadores de Independiente Medellín y de Atlético Nacional decidieron hacer un solo equipo en Medellín con el fin de poder recolectar ayudas para todas las personas de Cali, Buenaventura, Pereira, Armenia y todos esos lugares que tanto necesitan de ayuda en este momento. Estos cracks dejaron los colores de lado con el fin de poder brindar ayudas y servir como voluntarios en los múltiples centros de acopio que se encuentran en la eterna primavera.

Millonarios no se queda atrás, pues varios de los jugadores, como Leo Castro, han puesto su propio centro de acopio para llevar ayudas a las múltiples zonas. Además, las barras del embajador estarán recolectando ayudas durante los próximos días, con el fin de llegar a todas esas zonas que aún no han podido recibir ayudas.

NOTICIAS RELACIONADAS