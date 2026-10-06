¿Gana Colombia? Este es el resultado más probable del amistoso ante Perú, según casas de apuestas

Colombia se medirá a Perú este 6 de octubre. El equipo ‘tricolor’ jugará este martes con la ambición de conseguir su primer triunfo en la fecha FIFA actual, luego de igualar ante México y caer frente al combinado de Paraguay.

Ambos equipos llegan con la ambición de mejorar su rumbo preparativo, por lo que este será un partido luchado y lleno de emoción.

El combinado ‘cafetero’ confía en poder llevarse una victoria clave en su preparación. Sin embargo, para muchos, este encuentro se trata de un partido de pronóstico reservado, al ser un amistoso.

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Aun así, las casas de apuestas tienen claro su favorito, y aquí les contamos exactamente cuál es el resultado más probable para este encuentro, de acuerdo con estos expertos.

¿Gana Colombia? Este es el resultado más probable del amistoso ante Perú

La Selección Colombia ha atravesado una difícil preparación luego de su dura eliminación frente a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado ‘tricolor’ cayó ante Suiza, y desde entonces ha afrontado 2 partidos amistosos.

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Selección Colombia | Getty Images

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El primero de ellos fue ante México, en un choque donde ambos equipos mostraron su potencial en la cancha. Estos dos conjuntos se sacaron chispas, y quedaron igualados a 1 en el marcador.

Luego de esto, Colombia se esforzó por demostrar su orden y talento en la cancha ante Paraguay, aunque, el equipo guaraní se llevó la victoria por 1-0.

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La ‘tricolor’ perdió en su segundo encuentro, por lo que hasta ahora no ha podido conseguir una victoria durante esta fecha FIFA.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán romper con esta mala racha este 6 de octubre, en un partido en el que se medirá a Perú.

Al ser un amistoso, el resultado es difícil de prever, con lo que será un auténtico cambio de pruebas entre ambos equipos en el terreno de juego.

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Sin embargo, las casas de apuestas tienen un resultado probable para este encuentro. De acuerdo con WPlay, el marcador exacto con menor cuota es 1-0 a favor de Colombia.

Esta sería la primera victoria de Colombia en esta fecha FIFA, en la que ha buscado encontrar un nuevo universo de jugadores y una mejor idea de juego.

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Si usted no quiere perderse este encuentro, le contamos que tendrá lugar este 6 de octubre, desde las 6:45 p.m.