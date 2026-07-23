La Selección Colombia confirma de manera oficial el futuro de Néstor Lorenzo: ¿Sigue con la ‘tricolor’?

Néstor Lorenzo se convirtió en noticia con la Selección Colombia este 23 de julio. El futuro del técnico argentino estaba en duda, luego de la dura eliminación frente a Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por penales.

Muchos hinchas aseguraban que el entrenador debía marcharse, para así aprovechar un cambio de aires en la ‘tricolor’. De hecho, el contrato de Lorenzo tenía vigencia hasta este mes de julio.

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Ante estas dudas, la gran confirmación oficial de la Selección Colombia llegó este 23 de julio, con el que se confirmó el futuro de la ‘tricolor’ en cuanto a su dirección técnica.

La Selección Colombia confirma de manera oficial el futuro de Néstor Lorenzo

Los últimos años de Néstor Lorenzo al frente del combinado nacional han dado frutos positivos. Si bien el equipo ‘cafetero’ no ha logrado concretar trofeos, sus registros son positivos.

En 51 encuentros, Lorenzo ha cosechado 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Esto lo posiciona como uno de los entrenadores más ganadores del continente.

A pesar de esto, algunas dudas respecto a su futuro surgieron luego de la caída en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La posibilidad de un nuevo nombre en el banquillo nacional parecía latente.

Sin embargo, todo quedó despejado este 23 de julio, gracias a un comunicado oficial lanzado por la Selección Colombia, en el que se confirmó el futuro del argentino.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Néstor Lorenzo continuará al frente de la ‘tricolor’. Aun así, el comunicado no asegura por cuanto tiempo es la renovación de este entrenador.

A través de esta reafirmación, el equipo ‘cafetero’ confirma el respaldo hacia el entrenador, y el proyecto que ha armado en los últimos años al frente del combinado nacional.

Por el momento, la Selección Colombia comenzará un nuevo proceso de preparación a cargo de Néstor Lorenzo, que comenzará con partidos en el mes de septiembre.

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Aunque no se ha confirmado de manera oficial el calendario del combinado ‘cafetero’, se espera que en dicho mes dispute amistosos por fecha FIFA.

De hecho, uno de los rivales sería el seleccionado de México, aunque se espera que próximamente se brinden mayores detalles sobre estos compromisos cercanos para la ‘tricolor’ a nivel competitivo.