¿Cómo se juega la Copa Colombia en 2026? Calendario con todos los partidos y horarios

La Copa Colombia es uno de los torneos que se prepara para llenar de emociones el Fútbol Profesional Colombiano en este 2026-II. Luego de completar la fase 1A, este torneo regresó al ruedo para emocionar a miles de fanáticos.

Equipos de la talla de Atlético Nacional, América de Cali o Junior de Barranquilla empezaron a ver acción en este torneo, con partidos que se vivirán por todo lo alto.

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De hecho, durante el pasado 21 de julio se jugaron las idas de las primeras llaves. Para que no se pierda ni un detalle de los próximos encuentros, aquí les tenemos el calendario completo de los partidos venideros.

¿Cómo se juega la Copa Colombia en 2026? Calendario y más

La Copa Colombia fue uno de los torneos más apasionantes durante el cierre del primer semestre de 2026. Equipos de la talla de Millonarios vivieron el comienzo de su andar en este torneo, y llegaron a asegurar su pase a los octavos de final.

Por otro lado, los clasificados a los 8 primeros puestos de la Liga BetPlay tuvieron que esperar a este mes de julio para comenzar su andar, al igual que los 8 primeros de segunda división.

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Estos 16 equipos se miden en eliminatorias que darán el pase directo a la fase de octavos de final. Estas llaves jugaron su partido de ida, y los resultados fueron los siguientes:

Inter de Bogotá 1-0 Inter de Palmira (Vuelta 29 de julio)

Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío (Vuelta 28 de julio)

América de Cali 2-1 Real Cartagena (Vuelta 29 de julio)

Junior de Barranquilla 2-2 Barranquilla FC (Vuelta 29 de julio)

Atlético Nacional 2-0 Tigres (Vuelta 28 de julio)

Deportivo Pasto 0-1 Bogotá F.C. (Vuelta 28 de julio)

Once Caldas 3-0 Envigado (Vuelta 30 de julio)

Entre estos encuentros aun queda por jugar la ida entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena.

Para que no se pierda ni un detalle de los encuentros de vuelta, aquí les tenemos los horarios completos:

Martes 28 de julio

– Deportes Quindío vs Deportes Tolima – 6:15p.m.

– Bogotá F.C. vs Deportivo Pasto – 7:00 p.m.

– Tigres vs Atlético Nacional – 8:30 p.m.

Miércoles 29 de julio

– Barranquilla F.C. vs Junior de Barranquilla – 5:30 p.m.

– Inter de Palmira vs Inter de Bogotá – 7:00 p.m.

– Real Cartagena vs América de Cali – 8:00 p.m.

Jueves 30 de julio

– Envigado vs Once Caldas – 3:30 p.m.