FIFA confirmó en qué países se jugará el Mundial 2030: dos son muy cercanos a Colombia

La FIFA ya tiene definido el mapa del Mundial 2030, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. La edición conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo y reunirá, por primera vez, sedes distribuidas en tres continentes y seis países, una decisión que busca rendir homenaje al origen del campeonato sin renunciar a una organización de alcance global.

FIFA confirmó en qué países se jugará el Mundial 2030

Los anfitriones principales del certamen serán España, Portugal y Marruecos, naciones que asumirán la mayor parte de la organización y recibirán casi todos los partidos del campeonato. A ellos se sumarán Uruguay, Argentina y Paraguay, que albergarán los encuentros inaugurales como parte de los actos conmemorativos por los 100 años del primer Mundial.

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Con esta determinación, la FIFA reconocerá el papel histórico de Sudamérica, región donde nació la competencia en 1930. Uruguay, campeón de aquella primera edición, volverá a ocupar un lugar simbólico dentro del torneo, mientras que Argentina y Paraguay también participarán en la celebración por su vínculo con los inicios del fútbol mundialista.

¿Cuándo se disputará el Mundial 2030?

El calendario oficial establece que la Copa del Mundo se jugará entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030. Los primeros compromisos tendrán lugar en el Cono Sur y, posteriormente, la competencia continuará en Europa y África.

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La final está programada para mediados de julio. Hasta el momento, Marruecos avanza en la construcción de un estadio con el objetivo de convertirse en la sede del partido que definirá al nuevo campeón.

¿Cuántos partidos tendrá cada sede del Mundial 2030?

El torneo conservará el formato de 48 selecciones que debutó en 2026, por lo que se disputarán 104 partidos en total.

Aunque el organismo todavía no publica el reparto definitivo, las proyecciones apuntan a que España concentrará la mayor cantidad de partidos gracias a su amplia infraestructura deportiva y al número de estadios disponibles, mientras que Portugal y Marruecos asumirán una proporción menor.

¿Por qué el Mundial 2030 se jugará en seis países?

La designación respondió a las dos candidaturas que aspiraban a organizar el campeonato: la propuesta conjunta de Marruecos, Portugal y España, respaldada por la CAF y la UEFA, y la presentada por Uruguay, Argentina y Paraguay con el apoyo de la CONMEBOL.

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Finalmente, la FIFA integró ambas iniciativas en un mismo proyecto. La mayor parte del campeonato se desarrollará en Marruecos, Portugal y España debido a su infraestructura y capacidad organizativa. En tanto, Montevideo recibirá el partido conmemorativo del centenario como homenaje al país que organizó y ganó la primera Copa del Mundo.