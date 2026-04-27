La millonaria cifra que ha recaudado en taquilla ‘Michael’ hasta HOY: ¿Supera a ‘Bohemian Rhapsody’?

‘Michael’ ha sido una de las grandes películas del momento a nivel internacional. La icónica ‘biopic’ de Michael Jackson ha llegado a los cines después de muchos años de espera, y la emoción del público ha sido total.

Miles de fanáticos se han volcado hacia las salas, con la ambición de poder ver en directo un repaso actoral por la carrera de la histórica leyenda del pop. Varios de los amantes de este artista disfrutan de su música, y de una trama atrapante desde sus inicios.

Hasta ahora el furor ha sido total, y la película se ha convertido en tendencia en redes. Sin embargo, la mayor incógnita gira alrededor de la gran cantidad de dinero que ha recaudado esta película hasta ahora.

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Por ello, para poner en magnitud el éxito que ha tenido ‘Michael’ hasta ahora les tenemos su recaudación, y su comparativa con una de las gigantes del género ‘biopic’, ‘Bohemian Rhapsody’.

¿Cuánto ha recaudado ‘Michael’ hasta HOY?

Desde su lanzamiento el pasado 24 de abril, la emoción por ‘Michael’ ha sido total. Todo el público se ha unido en las salas de cines con bailes, trajes y toda la expectativa por volver a ver al ‘rey del pop’.

La emoción de los fans se ha hecho sentir, y justo de esta manera se ha demostrado con sus puntuaciones altas y destacadas.

‘Michael’ es marcada como un repaso histórico por la carrera de un gigante, como lo es Michael Jackson. Muchos han destacado la construcción de esta trama, y también la icónica participación de Jaafar Jackson como protagonista de la misma.

Cada uno de estos elementos han funcionado en unión para construir el éxito indudable de ‘Michael’ en la taquilla a nivel mundial.

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De acuerdo con Box Office Mojo, la recaudación de ‘Michael’ luego de su primer fin de semana en todo el planeta llega a 217,365,000.

Esto la posiciona como la líder de las ‘biopics’ en recaudación en dicho tiempo desde su estreno. Esto incluso por encima de gigantes como ‘Bohemian Rhapsody’, u otros éxitos de la talla de ‘Oppenheimer.

Sin lugar a dudas, esto es solo una muestra del legado de Michael Jackson, y de la forma en que su éxito musical sigue como tendencia en pleno 2026.



