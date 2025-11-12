El legendario anime psicológico que llega a los cines de Colombia en formato 4K

Uno de los títulos más emblemáticos del anime psicológico regresa a la gran pantalla. Perfect Blue, la aclamada película del director japonés Satoshi Kon, se proyectará nuevamente en cines de Colombia completamente restaurada en formato 4K.

La historia sigue a Mima Kirigoe, una joven cantante pop que decide abandonar su carrera musical para dedicarse a la actuación. Sin embargo, su nueva vida se complica cuando un fanático comienza a acosarla y los límites entre su realidad y sus pensamientos se vuelven cada vez más difusos. A medida que su entorno se vuelve más hostil y confuso, Mima se enfrenta a una crisis de identidad que la lleva al borde del colapso.

Le puede interesar: Confirmado: el anime más esperado de 2026 revela su fecha de estreno mundial

Dirigida por Satoshi Kon, Perfect Blue marcó el inicio de una carrera que influenció profundamente al cine y la animación. El estilo de Kon, mezclando sueños, realidad y percepciones distorsionada, inspiró a cineastas como Darren Aronofsky y Christopher Nolan.

¿Cuándo se estrena Perfect Blue en Colombia?

Los fanáticos del anime y los nuevos espectadores podrán disfrutar de Perfect Blue en su versión remasterizada en formato 4K, que resalta cada detalle visual y sonoro de esta intensa historia. La película llegará a los cines de Colombia y Latinoamérica el 13 de noviembre, ofreciendo una oportunidad única para redescubrir esta obra maestra en la gran pantalla.

Desde su lanzamiento, Perfect Blue ha sido considerada una pieza de culto por su exploración de la mente humana y la fama en la era moderna. Su impacto continúa vigente más de dos décadas después, y su regreso al cine promete emocionar tanto a quienes la vieron en su momento como a una nueva generación de espectadores.

Mire también: El nuevo anime que se podría convertir en el más popular del 2025 y ya es el más visto en Japón ¿Cuál es?

Con esta restauración, Perfect Blue invita a revivir una experiencia cinematográfica única: una historia intensa, visualmente impactante y tan relevante hoy como lo fue en su estreno original.