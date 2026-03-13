Cinco películas de terror que recomiendan los amantes del miedo para ver este viernes 13

Cada vez que llega un viernes 13, vuelven a aparecer las clásicas supersticiones que rodean a esta fecha. A lo largo de los años, el número 13 y este día de la semana quedaron asociados a la mala suerte en muchas culturas.

Aunque algunas personas lo toman con humor y otras ni siquiera le prestan atención, la cultura popular ayudó a reforzar esa idea a través del cine, los libros y las series. Justamente por eso, para muchos fanáticos del terror este día se convierte en una excusa perfecta para ver películas del género.

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La mezcla de misterio, fenómenos paranormales y situaciones inquietantes encaja muy bien con la atmósfera que suele rodear al viernes 13. Hoy, con las plataformas de streaming, no hace falta buscar demasiado: basta con entrar a Netflix y explorar su catálogo para encontrar historias capaces de transformar una noche común en una sesión de suspenso.

Cinco películas de terror para ver este viernes 13

Entre las opciones más comentadas aparece El conjuro. La película se inspira en los casos investigados por los reconocidos demonólogos Ed Warren y Lorraine Warren. En la historia, ambos intentan ayudar a una familia que vive aterrorizada por una presencia inexplicable dentro de su casa. El clima de tensión, los momentos de suspenso y varias escenas memorables la convirtieron en una de las producciones más influyentes del terror moderno.

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Otra propuesta que suele recomendarse en estas fechas es Verónica. Esta película española sigue a una adolescente que participa en una sesión espiritista junto a sus amigas. Después de ese momento, comienzan a suceder fenómenos cada vez más perturbadores en su casa. La historia avanza con una sensación constante de inquietud que mantiene al espectador atento hasta el final.

Para quienes prefieren algo con más acción y misterio, la trilogía de La calle del terror resulta ideal para maratonear. La saga gira alrededor de un pequeño pueblo marcado por una maldición que atraviesa distintas generaciones. Asesinatos, secretos del pasado y elementos sobrenaturales se combinan en una historia dinámica que engancha rápido.

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El catálogo también incluye propuestas diferentes dentro del género. Apóstol mezcla terror con elementos históricos al contar la historia de un hombre que se infiltra en una comunidad religiosa aislada para rescatar a su hermana. Lo que encuentra allí es mucho más oscuro de lo que imaginaba.

Por último, Bird Box ofrece una mirada distinta del terror. En esta historia protagonizada por Sandra Bullock, una misteriosa presencia obliga a las personas a sobrevivir sin mirar lo que ocurre a su alrededor. Esa premisa simple construye una tensión constante que funciona muy bien para cerrar una noche de viernes 13.