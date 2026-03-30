No es Martin Scorsese: Famoso director de cine que es tío de Nicolas Cage ¿Se llevan bien?

Nicolas Cage es uno de los actores más grandes y aclamados en la historia del cine. Este icónico nombre ha marcado época en esta industria, gracias a su presencia en varias producciones de talla y éxito internacional.

Este intérprete ha acumulado una trayectoria resaltante, sobre todo por su capacidad de encarnar papeles inolvidables, con una personalidad sumamente marcada dentro de la pantalla grande.

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Sin embargo, algo que pocos saben es que este actor tiene un familiar en la industria del cine, y de hecho, es director de una de las películas más destacadas en la historia.

¿Quién es el tío de Nicolas Cage?

Nicolas Cage es una de las principales figuras en la historia del cine. Este icónico actor ha sido uno de los más brillantes de la industria, sobre todo por su habilidad y presencia en varias películas destacadas.

Algunas de las entregas más brillantes en la carrera de Nicolas Cage han sido: ‘Ghost Rider’, ‘Kick-Ass’ o ‘El Aprendiz de Brujo’, donde este actor ha dejado en claro su talento a la hora de personificar.

Sin embargo, este hombre no fue el único de la industria con talento en el cine. Cage es familiar de un icónico director de la gran pantalla, quien ha dejado una trayectoria notable.

Se trata de, nada más y nada menos que, Francis Ford Coppola, un director que inició su trayectoria en la década de los ’60’s. Esta figura del cine ha destacado con producciones de la talla de ‘El Padrino’.

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Justamente esta entrega es una de las más grandes del cine, y disparó a Coppola hasta la cima del estrellato, donde dejó en claro su capacidad de crear obras inigualables.

De hecho, el nombre real de Nicolas Cage es Nicolas Kim Coppola, aunque optó por cambiarse el nombre para su carrera profesional.

¿Cómo se llevan?

Sin dudas, el talento de ambos es inigualable en la industria. No obstante, algo que pocos saben es que la relación de ambos tuvo un punto de quiebre.

Esto se notó en la producción ‘Peggy Sue se casó’, un film dirigido por Coppola, y que tuvo a Cage como protagonista. Nicolas no estaba seguro de interpretar este papel, pero su tío fue insistente.

De hecho, el propio Cage pidió algunas modificaciones para su personaje, pero, esto no evitó que la película fuera duramente criticada, al punto de ser considerada un fiasco por varios fanáticos.

Esto llevó a que el actor mantenga una relación de altibajos junto a Coppola. Aunque, ambos muestran respeto por su trabajo, a pesar de esta distancia profesional.