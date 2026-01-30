En Santa Marta, Radamel Falcao García vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez fuera de las canchas. En la entrada de Bahía Concha, uno de los destinos turísticos más visitados de la ciudad, se levanta una estatua dedicada al histórico delantero colombiano, un homenaje que mezcla admiración, curiosidad y conversación constante en redes sociales.

El monumento rinde tributo al futbolista samario por su trayectoria internacional y su rol como capitán de la Selección Colombia. La iniciativa surgió como un reconocimiento en vida al llamado ‘Tigre’, una figura que marcó época en el fútbol europeo gracias a sus campañas goleadoras y que sigue siendo uno de los referentes deportivos más importantes del país.

Le puede interesar: Con Falcao de vuelta, así está la tabla de máximos goleadores de la historia ¿la diferencia es mucha?

El ciudadano Alonso Ramírez donó la escultura para que locales y visitantes la apreciaran en el centro recreacional Bahía Concha 3001. El lugar, frecuentado por turistas nacionales y extranjeros, ahora suma este homenaje como parte de su recorrido, convirtiéndolo en un punto de parada obligado para quienes buscan una foto distinta en la zona.

El escultor Roberto Mictil desarrolló la obra en hierro, utilizando la técnica de modelado con patinado en óxido de cobre. La estatua mide 1.70 metros de altura y pesa aproximadamente 195 kilogramos. Desde septiembre de 2021, la pieza permanece instalada en el acceso a Bahía Concha, acompañada por una placa explicativa con los detalles del homenaje.

Necesita saber: ¿Muy bajo? Este es el valor de Radamel Falcao en el mercado tras su regreso a Millonarios

La placa dice: “Homenaje en vida a Radamel Falcao García. Futbolista samario, reconocido por sus excelentes campañas goleadoras con equipos de futbol europeos y como delantero y capitán de nuestra selección Colombia.

Esta estatua fue donada por el Sr. Alonso Ramírez para que los visitantes propios y extranjeros disfruten en el centro recreacional Bahía Concha 3001.

Obra realizada por el escultor Roberto Mictil. Materiales: Pletina de media por un octavo con soldadura industrial. Técnica: Modelado en hierro con patinado”.

Los detalles que han generado burlas en redes sociales

Con el paso del tiempo, la escultura empezó a circular con fuerza en redes sociales. Parte de la conversación gira en torno a algunos detalles ortográficos en la placa, mientras que otra gran parte se enfoca en la apariencia del monumento. Muchos usuarios comparan el resultado con el rostro real del futbolista y comparten opiniones con humor y sarcasmo.

Entre los comentarios más repetidos aparecen frases como: “El escultor estaba lesionado”, “Falcao ❌️❌️ Flacao ✅️✅️”, “Quien más vino a los comentarios solo pa reírse jajajaua”, “Costo más la placa jajajaja”, “Tiene pinta de jibaro en ese estatua”, “Radamel falcao❌ Rafael destrozao✅” y “Hay apoyo, solo falta talento”.