El importante récord de Radamel Falcao que igualó Luis Díaz en la Champions League: cerca de ser líder

Luis Díaz fue uno de los colombianos protagonistas de la jornada de Champions League el pasado 22 de octubre. El ‘guajiro’ disputó un nuevo choque con el Bayern Munich con el que consiguió llevarse 3 puntos claves.

Los ‘bávaros’ derrotaron ampliamente al Club Brugge, con varias anotaciones en el marcador, incluida una de Luis Díaz.

Esta anotación le permitió entrar en los libros de la historia a Díaz, y aquí les contamos el récord que consiguió igualar.

El récord de Radamel Falcao que igualó Luis Díaz

A lo largo de los años, varios colombianos han logrado brillar en la Champions League, ganar este torneo es sumamente complejo, pero, aun así, distintos futbolistas han brillado en partidos claves de esta competición.

Incluso, algunos de ellos han sido colombianos, como es el caso de Radamel Falcao, James Rodríguez u otros jugadores históricos.

Falcao consiguió marcar varios goles claves, los cuales le permitieron posicionarse como uno de los líderes de esta nación en la Champions League.

Durante pasos por equipos de la talla del Porto o el Monaco, Falcao consiguió varias dianas claves, al punto de acumular 12 de estos tantos.

El último de hecho fue ante su exequipo portugués, con un remate de cabeza en la edición 2017-18 de este torneo.

Aunque esta es una cifra bastante considerable, Falcao fue alcanzado el día de ayer por Luis Díaz, gracias a su tanto ante el Club Brugge.

Díaz también llegó a los 12 tantos, incluido uno en fase previa, lo que lo posiciona como el segundo máximo goleador colombiano de la Champions League.

Quien mantiene el liderato de esta categoría es Jackson Martínez, el delantero que consiguió 13 tantos con su paso en el Porto y el Atlético de Madrid.

El ‘guajiro’ tendrá varios partidos por delante con el objetivo de igualar o romper esta marca, con un total de 13 tantos.

Sin dudas, esto habla bien del legado deportivo de estos 3 delanteros, quienes han dejado el nombre de Colombia en lo más alto de esta competencia gracias a sus tantos.

¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

Luis Díaz volverá a la acción en la Champions League el próximo 4 de noviembre, cuando se mida al Paris Saint-Germain, campeón defensor de este torneo.