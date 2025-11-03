Leo Castro reveló cuál es el nuevo apodo que le tiene a Falcao García tras irse de Millonarios

Leo Castro se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Millonarios en todo el mundo, pues no solo es uno de los máximos goleadores con la camiseta de los embajadores. De hecho, hay quienes dicen que ha hecho historia con sus pases que, sin duda, han dejado su nivel de juego en lo más alto, sobre todo cuando lo hizo junto a Falcao.

Sin embargo, también es conocido como uno de los más sociables en el club, por lo que su video recibiendo a Falcao en grupo albiazul se hizo viral en redes sociales.

En ese momento, todos estaban muy felices de la llegada de un ídolo al cuadro azul, por lo que no solo se hizo un recibimiento por todo lo alto en el Estadio El Campin, sino que los jugadores le dieron su propia bienvenida. Pero, cuando el ‘tigre’ salió del club, dejó huella en varios de sus compañeros, a tal punto que decidieron recordarlo con un curioso apodo.

Leo Castro habló sobre cómo era su relación con Falcao en Millonarios

En medio de una conversación con Roberto Cardona, Leo Castro decidió hablar sobre todo lo que estaba pasando en este momento en su carrera, los planes a futuro y todo lo relacionado con su relación con Falcao. Pues, para muchos, la unión de estos ídolos en la cancha era algo de suma importancia, que no solo generaba varias opciones de gol, sino que sorprendía a los hinchas.

Incluso, Leo Castro menciona que haber estado en el mismo equipo con Falcao fue todo un sueño, por lo que todos querían compartir con él para conocer un poco más de su carrera. Sin embargo, tras salir del equipo capitalino, decidió darle un nuevo nombre al ‘Tigre’ y esto sin duda sorprendió a todos.

“La verdad, la gran persona que es él lo deja a uno aterrado porque no es una persona agrandada, simplemente una persona que es muy humana… El ‘viejo’ ya está por allá relajado“, mencionó Leo Castro al hablar de Falcao y de sí todavía tenían algún tipo de vínculo.

Además, destacó que durante el tiempo que Falcao estuvo en Millonarios, siempre fue muy entregado, por lo que era el primero en llegar a entrenar, hacer ejercicio y el último en irse. Por lo que siempre intentaba dar el mejor ejemplo a sus compañeros.