¿Cuántos goles le lleva Dayro Moreno a Falcao? El delantero tolimense alcanzó histórico récord

Dayro Moreno volvió a hacer historia en el fútbol colombiano. El delantero del Once Caldas alcanzó un nuevo récord tras marcar en la victoria frente a Boyacá Chicó por la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El gol llegó desde el punto penal en el tiempo de reposición y le permitió al equipo de Manizales asegurar el resultado en casa.

Con esta anotación, Dayro llegó a 172 goles con la camiseta blanca y se convirtió oficialmente en el máximo goleador histórico del Once Caldas, superando el registro que durante años estuvo en manos del argentino Sergio Galván Rey, quien había marcado 171 tantos en su etapa con el club, incluida la temporada en la que el equipo ganó la Copa Libertadores de 2004.

Le puede interesar: Momentos más virales de Dayro Moreno y trayectoria del máximo goleador de Colombia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Win Sports (@winsportstv)

Este nuevo gol también le permitiró a Dayro sumar uno más en la tabla general de máximos goleadores históricos colombianos, clasificación que lidera desde 2024 cuando superó a Radamel Falcao García en una disputa directa por el primer lugar.

En ese momento, la llegada de Falcao al país para vestir la camiseta de Millonarios generó una carrera cerrada por el liderato. El samario superó primero la marca histórica de Víctor Hugo Aristizábal, quien se retiró con 346 goles. Sin embargo, con el paso de las fechas, Dayro mantuvo un ritmo constante y terminó por quedarse con la cima de la tabla.

Hoy, con 379 anotaciones en su carrera, Moreno se mantiene como el máximo artillero colombiano de todos los tiempos.

¿Cuántos goles le lleva Dayro Moreno a Falcao?

Con su más reciente anotación, Dayro Moreno suma 379 goles, mientras que Falcao García acumula 357. Esto significa que el delantero del Once Caldas le lleva 22 goles de ventaja al ‘Tigre’ en la carrera por ser el máximo goleador histórico colombiano.

Tabla de goleadores históricos colombianos

Así está actualmente el listado de máximos goleadores colombianos: