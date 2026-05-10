Titular de la Selección Colombia sufre importante lesión a días del Mundial: ¿Convocatoria en riesgo?

La Selección Colombia se prepara para lo que será su participación en la Copa del Mundo de 2026. Este torneo volverá para eclipsar la escena del balompié, y coronar al máximo rey de este deporte a nivel internacional.

La ‘tricolor’ confía en llegar en plenitud de nivel, y que así sus figuras deleiten a sus fanáticos, tal y como lo hicieron en la Copa América de 2024, donde consiguieron un gran subcampeonato.

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Sin embargo, el combinado nacional ha tenido que atravesar varias dificultades, y este 10 de mayo se ha sumado una nueva. Una de las figuras del 11 inicial de la ‘tricolor’ sufrió una importante lesión, y aquí se lo contamos.

Titular de la Selección Colombia sufre importante lesión

La Selección Colombia está a muy pocas semanas de enfrentar uno de los torneos más importantes de los últimos años. El equipo ‘tricolor’ busca dar el ‘campanazo’ en el Mundial de 2026 y demostrar su mejor versión.

Para ello, ha empezado a enfilar a sus convocados desde hace varios meses. Sin embargo, este 10 de mayo se enfrenta a una de las posibles bajas más preocupantes.

Durante la jornada del fútbol europeo de este fin de semana, Johan Mojica, lateral figura del combinado ‘tricolor’, no pudo completar su partido con el Mallorca.

El jugador colombiano tuvo que abandonar el campo, a causa de una lesión muscular en una de sus piernas, lo que encendió las alarmas para la ‘tricolor’.

Por el momento se desconoce el alcance de esta lesión. Sin embargo, los hinchas están atentos para así poder conocer el posible tiempo de ausencia que tendría que afrontar el lateral, quien buscará recuperarse lo antes posible, para representar al combinado colombiano en el Mundial 2026.

Hasta entonces, el cuerpo técnico del combinado nacional se mantendrá al tanto de la actualidad de Mojica, y confían en que pueda recuperarse de cara a la Copa del Mundo.

🚨 Johan Mojica fue sustituido al minuto 62 en #Mallorca cuando recibían al #Villarreal. El lateral colombiano sufrió una molestia en su pierna. Aún no hay parte médico del lateral izquierdo de la Selección Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/qPSQXuwkKt — Pipe Sierra (@PSierraR) May 10, 2026

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Cabe recordar que el debut de Colombia está a poco más de un mes. La ‘tricolor’ comenzará su participación en este torneo ante Uzbekistán el 17 de mayo.

El resto del grupo de los ‘cafeteros’ está compuesto por los combinados de Portugal y República Democrática del Congo, quienes también harán parte de la máxima fiesta del fútbol.