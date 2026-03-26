Los 3 partidos imperdibles de la fecha FIFA que no puede perderse HOY 26 de marzo: Italia, Colombia y más

La fecha FIFA presenta una cantidad importante de emociones en el mundo del fútbol este 26 de marzo. Varios combinados cumplen con sus compromisos internacionales, con el objetivo de prepararse para el Mundial de este 2026.

Algunos de ellos incluso se juegan su puesto de clasificación en esta competencia en la fase de repechaje, con choques que estarán al rojo vivo absoluto.

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Para que no se pierda las mejores emociones de la fecha FIFA, aquí les tenemos 3 partidos imperdibles que, sin duda, debe disfrutar si es un verdadero fanático del balompié.

3 partidos imperdibles en la fecha FIFA para HOY 26 de marzo

El fútbol de selecciones vive un año clave en este 2026. Varios combinados disputarán la máxima corona del balompié en lo que será la Copa del Mundo, 4 años después de su última edición en la que la campeona fue Argentina.

Algunos equipos jugarán amistosos de preparación, pero otros se juegan su boleto en este gran torneo durante esta misma semana. Por ello, en esta fecha FIFA se disputarán una cantidad enorme de partidos, aunque, hay 3 de los que no puede apartar su atención, si quiere disfrutar de lo mejor de este deporte.

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El primero de ellos es, sin dudas, el choque entre Colombia y Croacia. La ‘tricolor’ vuelve a las canchas en este 2026, y lo hará con un amistoso imperdible ante este gigante europeo.

Los ‘cafeteros’ buscarán vencer a Croacia, con el objetivo de empezar a prepararse para el Mundial de 2026. Si quiere disfrutar de este partido, les contamos que dará inicio a las 6:30 p.m.

En segundo lugar, otro partido que no puede perderse será entre Italia e Irlanda del Norte. Los ‘azzurri’ jugarán este choque por la primera fase del repechaje europeo.

El equipo italiano buscará clasificar al Mundial de 2026, para así romper la racha negativa de 2 copas del mundo sin asistir, luego de caer justo en esta fase ante Suecia, y luego Macedonia del Norte.

Ambos combinados se medirán desde el Gewiss Stadium de Bergamo, a las 2:45 p.m.

Finalmente, el último choque clave de HOY será entre Bolivia y Surinam. Los del altiplano representarán a CONMEBOL en el repechaje, y lo harán este mismo 26 de marzo.

Para clasificar al Mundial de 2026, deberá derrotar hoy a Surinam, y en los próximos días a Irak. El primer choque sucederá este jueves, a las 5:00 p.m.

Sin dudas, este 26 de marzo será un día clave para los amantes del fútbol, en vistas de lo que será la gran Copa del Mundo en este 2026.