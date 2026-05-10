FC Barcelona vs Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO ‘el clásico’ en Colombia HOY

El Barcal Madrid protagonizarán un nuevo capítulo de la máxima rivalidad del fútbol en España este 10 de mayo. ‘Culés’ y ‘merengues’ volverán a chocar, en un partido que podría definir el título de liga en el país ibérico.

Luego de una semana llena de polémicas, el Real Madrid confía en levantar su nivel en lo deportivo, y para ello buscará dar un duro golpe a su clásico rival. Sin embargo, no será sencillo, ya que los ‘culés’ pretenden sellar el título de liga.

Si no quiere perderse nada de lo que será este auténtico ‘partidazo’, aquí les contamos los detalles de cuando será, y donde puede verlo EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, las últimas semanas han sido de gran polémica para el Real Madrid. El equipo ‘merengue’ ha vivido duros enfrentamientos entre sus jugadores, a la vez que un momento deportivo complejo.

Aunque las posibilidades matemáticas existen, el Real Madrid está muy cerca de perder la liga, lo que confirmaría un año más sin títulos para el club blanco.

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Esto, por supuesto, ha causado malestar entre los aficionados, y también entre los propios jugadores. De hecho, estos han vivido enfrentamientos polémicos en público y en privado.

El más reciente tuvo lugar durante esta semana, luego de una pelea entre Aurelién Tchouameni y Federico Valverde. Este acabó con una visita al hospital para el uruguayo, por un corte en su cabeza.

Todas estas situaciones han calentado los animos en los hinchas del Madrid, quienes además han mostrado cierto descontento hacia Kylian Mbappé, por sus lesiones y rendimiento intermitente.

De hecho, este mismo 10 de mayo se confirmó que Mbappé no hará parte del clásico. Dicha ausencia será debido a una lesión muscular.

Ante todo este contexto, el Barcelona buscará dar la campanada definitiva a su máximo rival, ya que un empate le bastará a los ‘culés’ para coronarse campeones de liga frente a los ‘merengues’.

Hora y dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Real Madrid

Si desea disfrutar de este encuentro, le contamos que tendrá lugar este mismo 10 de mayo, a partir de las 2:00 p.m. de Colombia en el Camp Nou.

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La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de DSports.