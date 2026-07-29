La canción de rock ‘ideal’ para ser feliz, según la ciencia: es un clásico brillante

l rock es uno de los géneros más notables en la historia de la música. Este estilo sonoro ha enamorado a miles de personas, sobre todo por la presencia de fuerza y estridencia en cada uno de sus himnos totalmente icónicos.

Si usted es uno de los profundos amantes de este género, seguramente tendrá varias canciones como parte de la banda sonora de su vida cotidiana.

De hecho, en muchas ocasiones una canción de este género puede llevarlo a tener grandes emociones, entre la que por supuesto, resalta la felicidad.

Más noticias: El disco que empezó una revolución en el rock: una joya inigualable para la música

Esta sensación es capaz de dispararse al completo si escucha una de sus canciones favoritas. Pero, de hecho, según la ciencia, hay una en específico que es la más feliz de la música.

La canción de rock ‘ideal’ para obtener felicidad, según la ciencia

El rock puede generar una cantidad enorme de estimulos. Varios sonidos de este género llegan al corazón del ser humano hasta disparar sensaciones totalmente inigualables.

Gracias a esto, el género se ha ganado el cariño de miles de ser humanos. De hecho, la música tiene la capacidad de producir varias emociones.

Esto ha quedado demostrado en una cantidad importante de estudios. Sin embargo, de manera específica el neurocientífico holandés Dr. Jacob Jolij realizó un análisis de las 10 canciones más felices de toda la historia.

La gran ganadora de esta lista fue una del rock, por lo que es la canción más importante para encontrar la felicidad en el día a día. Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Don’t Stop Me Now’.

Este éxito brilló por muchos años, y para muchos, es una de las canciones más enormes de esta agrupación que marcó un antes y un después en el rock.

Según Jolij, esta canción cuenta con varios de los detalles que generan felicidad en la música. De acuerdo con la neurociencia, el ritmo rápido de esta canción es capaz de desatar entusiasmo en el ser humano.

Más noticias: La canción de rock que dura 23 minutos y es el mayor éxito del género tras 55 años de su lanzamiento

Del mismo modo, muchos de los aspectos de esta canción pueden desatar motivación y energía para el día a día.

Sin lugar a dudas, ‘Don’t Stop Me Now’ es uno de los éxitos más grandes en la historia del rock, y testigo clave de la enorme carrera de Queen.