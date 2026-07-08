La canción más peligrosa de rock cumple 56 años y pocos la conocen; estuvo cerca de ser prohibida

El rock se ha caracterizado siempre por ser uno de los géneros que siempre suena fuerte, sin importar si buscan transmitir algo delicado o un poco más agresivo. Por eso, algunas canciones con el paso de los años se han considerado peligrosas, al punto de ser esas que cientos de personas escuchan cuando quieren un pogo rudo o simplemente, tienen una letra que pocas personas aceptan.

este fue el caso de The Stooges, quienes en 1969 lanzaron su álbum debut, pero no logró tener la acogida que muchos esperaban, sino que fue todo lo contrario y estuvo cerca de ser prohibida en algunos sitios. Quedó por fuera del top 100 del listado de Billboard, pues sus sonidos eran un poco más fuertes de lo que las personas estaban acostumbradas a escuchar, con algo que nadie se imaginaba ver en escena.

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¿Cuál es la canción más peligrosa de rock según expertos?

En 1970, cientos de personas empezaron a hablar sobre todo lo que estaba haciendo la banda con sus sencillos de Fun House, en donde empezaron a tocar una serie de sencillos, sin que las personas entendieran lo que estaban haciendo. Después, salió The Complete Fun House Sessions, un disco que para muchos es uno de los más agresivos del género, que tendría varios ataques a diferentes sectores de la sociedad.

Cuando los artistas decidieron grabar esta canción, lo hicieron sin medir lo que estaban haciendo, pues pusieron los amplificadores al 100%, mientras que los otros artistas seguían creando sonidos bruscos y agresivos en el estudio.

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Esto dio como resultado una de las canciones más criticadas, que muchos consideran, la más peligrosa. Actualmente, tiene mejor acogida en redes y plataformas, donde los usuarios y no consideran sus sonidos como graves y la han considerado un éxito del género.