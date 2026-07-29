¿Cómo está la tabla del descenso de la Liga BetPlay HOY? Boyacá Chicó y Jaguares en la cuerda floja

La Liga BetPlay ha vivido una cantidad enorme de emociones en su inicio de 2026-II. Grandes equipos han empezado la contienda para entrar en los primeros 8 puestos, que dan paso a la próxima fase del torneo.

En contraste, otros batallan en la parte baja, con el objetivo de evitar caer en el descenso. Varios equipos están en plena dificultad, y la tabla empieza a apremiar.

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Si usted desconoce como va su equipo en este ámbito, aquí les contamos cual es, y qué equipos están en la cuerda floja, con posibilidad de caer a la segunda división.

¿Cómo está la tabla del descenso de la Liga BetPlay HOY?

Luego de un mal comienzo por parte de algunos equipos, y un mal andar en semestres pasados, varios están en la cuerda floja.

En caso de que conozca el detalle actual de la tabla de promedios, esta la tabla del descenso desglosada punto por punto y con el promedio de cada club:

1- Deportes Tolima – 180 pts (1.836)

2- Atlético Nacional – 168 pts (1.731)

3- Junior de Barranquilla – 167 pts (1.704)

4- América de Cali – 166 pts (1.693)

5- Independiente Santa Fe – 164 pts (1.673)

6- Independiente Medellín – 159 pts (1.622)

7- Atlético Bucaramanga – 158 pts (1.612)

8- Millonarios – 156 pts (1.591)

9- Once Caldas – 156 pts (1.591)

10- Deportivo Pasto – 131 pts (1.336)

11- Fortaleza – 129 pts (1.316)

12- Águilas Doradas – 123 pts (1.255)

13- Deportivo Pereira – 117 pts (1.193)

14- Llaneros – 70 pts (1.166)

15- Deportivo Cali – 113 pts (1.153)

16- Alianza – 109 pts (1.112)

17- Inter de Bogotá – 107 pts (1.091)

18- Jaguares de Córdoba – 18 pts (0.900)

19- Boyacá Chicó – 86 pts (0.886)

20- Cúcuta Deportivo – 16 pts (0.800)

Sin lugar a dudas, Cúcuta Deportivo es quien está en situación más compleja. Este equipo está en caída libre, y ya cuenta con promedio negativo.

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Del mismo modo, Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba también están en la cuerda floja. Por el momento, Jaguares se mantiene a flote, aunque algunas derrotas consecutivas pueden dejarlo en situación de descenso.

Cabe recordar que este descenso se cerrará una vez culmine el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II, donde los últimos 2 de esta clasificación de descenso perderán la categoría.