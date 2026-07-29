La canción escondida de Guns N’ Roses: un diamante en bruto de la banda que pocos conocen

Guns N’ Roses es uno de los grupos más grandes en la historia del rock. Liderados por Axl Rose y con la presencia de miembros totalmente históricos en la banda, el talento quedó demostrado en ocasiones incontables.

El auge de esta banda se presentó a finales de la década de los ’80’s, aunque incluso en la actualidad este grupo sigue en activo y acumula una trayectoria enorme.

Muchos conocen el éxito innegable de Guns N’ Roses, y también su brillo en la actualidad. No obstante, algunos desconocen el comienzo de la trayectoria de este grupo.

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De hecho, hay una canción que surgió en el inicio de esta agrupación, y que, de hecho, es un diamante en bruto en la discografía de Guns N’ Roses. Si desconoce cual es, aquí le contamos cual es.

La canción escondida de Guns N’ Roses

Guns N’ Roses ha logrado varios discos totalmente históricos para la música. El ‘Appetite for Destruction’ de su debut es uno de los mejores lanzamientos del rock, al igual que los dos ‘Use Your Illusion’.

Muchas producciones de esta banda incluyeron álbumes totalmente brillantes. Aun así, hay algunas canciones que han quedado fuera de los lanzamientos oficiales.

Algunas rarezas de esta banda han destacado sin ser lanzamientos discográficos. De hecho, hay una canción en particular que fue grabada en la creación del grupo, y que, se ha convertido en un diamante en bruto para los fanáticos de Guns N’ Roses.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Shadow Of Your Love’, una canción que fue lanzada como lado B de ‘It’s So Easy’, uno de sus sencillos más icónicos, y posteriormente en ediciones especiales de sus discos.

Esta canción cuenta con la fuerza, potencia y rápidez que caracterizó al ‘Appetite for Destruction’. Además, tiene el ‘rasp’ con el que Axl Rose enamoró a toda una generación.

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‘Shadow Of Your Love’ es un tributo a las raíces de este grupo. Sin lugar a dudas, si es un verdadero fan de la banda debe conocer este éxito.

Indudablemente el legado de esta banda es enorme, y de hecho, esta canción es una de las piezas iniciales para el recorrido de uno de los grupos más legendarios de toda la música.