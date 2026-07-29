The Beatles sorprenden a sus fans con una reeedición de ‘Rubber Soul’: un proyecto inédito

Hoy, UMG y Apple Corps Ltd anuncian el próximo lanzamiento de una edición especial ampliada del emblemático álbum de 1965 de The Beatles, Rubber Soul. Mezclado nuevamente por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell, la colección presenta el álbum en impresionantes nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos, junto con la mezcla mono original, la versión original del álbum de Capitol para EE. UU. El proyecto también se amplía con grabaciones de sesiones y demos caseras inéditas, así como con el sencillo contemporáneo de doble lado A, Day Tripper / We Can Work It Out. ‘Michelle (Toma 1) ya se puede escuchar. Las nuevas ediciones se lanzarán el 2 de octubre y ya están disponibles para preordenar.

Lanzado originalmente el 3 de diciembre de 1965, Rubber Soul marcó un momento decisivo en la evolución de The Beatles. Al llegar al final de un año extraordinario en el que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr alcanzaron cimas artísticas y comerciales, el álbum reveló a una banda que iba más allá de las convenciones de la música pop y adoptaba un enfoque más aventurero para la composición de canciones y la grabación.

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Grabado durante cuatro semanas entre octubre y noviembre de 1965, tras el concierto récord de la banda ante más de 55,000 fans en el Shea Stadium de Nueva York, Rubber Soul capturó a The Beatles en una encrucijada creativa. Con clásicos como Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, Girl y In My Life, el álbum mostró a The Beatles experimentando con nuevos instrumentos, sonidos y técnicas de grabación, y es ampliamente considerado pionero del álbum pop de larga duración como forma de arte.

Una reedición llena de mezclas inéditas

Ampliamente aclamado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos y un hito en la evolución del álbum pop, Rubber Soul refleja el inicio de un período en el que, libres de compromisos de conciertos, radio o cine, la música, las ideas y las ambiciones creativas desenfrenadas de The Beatles comenzaron a florecer de verdad.

Todos los nuevos formatos de Rubber Soul incluyen la nueva mezcla estéreo del álbum, obtenida directamente de las cintas máster originales de cuatro pistas. El audio cobra protagonismo con una claridad impresionante gracias a la tecnología de desmezcla vanguardista desarrollada por el galardonado equipo de sonido dirigido por Emile de la Rey en WingNut Films Productions Ltd. de Peter Jackson, al tiempo que se mantiene fiel al espíritu de las grabaciones originales.

La próxima reedición reúne por primera vez las 14 nuevas mezclas estéreo, mientras que las ediciones ampliadas abren las puertas del estudio a la creación de Rubber Soul. En las colecciones Super Deluxe, los fans pueden explorar 24 grabaciones de sesiones iniciales, incluidas 20 tomas inéditas y tres demos caseras inéditas – entre ellas versiones iniciales de Day Tripper y We Can Work It Out, además de Little Girl, un bosquejo de canción de John Lennon nunca antes escuchado, que nunca se había publicado ni siquiera rumoreado. Las colecciones también incluyen el álbum mono original, la versión original del álbum de Capitol para EE. UU. y el sencillo de doble lado A de 1965, mientras que las Ediciones Especiales de 2CD y 2LP presentan una selección curada de momentos destacados de las sesiones, demos y el sencillo.

Las ediciones Super Deluxe de 4CD y 5LP vienen acompañadas de un libro de tapa dura de 88 páginas que incluye una introducción escrita completamente nueva por Paul McCartney y un prólogo elaborado a partir de las propias palabras de John Lennon, que reúne reflexiones sobre Rubber Soul a lo largo de su vida, incluidos los años posteriores a la separación de The Beatles. Ambos textos ofrecen una perspectiva única sobre la creación y el impacto perdurable del álbum, junto con fotografías poco comunes, antecedentes detallados del álbum y notas de las pistas.

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Rubber Soul estará disponible en ediciones estándar de 1CD y 1LP, Ediciones Especiales de 2CD y 2LP, y ediciones Super Deluxe de 4CD y 5LP. La colección también estará disponible en Blu-ray, con la nueva mezcla Dolby Atmos, audio estéreo de alta resolución y películas promocionales de Day Tripper y We Can Work It Out, además de vinilo naranja de edición limitada y ediciones de vinilo Zoetrope exclusivas D2C.

La película de The Beatles

The Beatles siguen siendo una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de la historia. Más de cinco décadas después de su separación, su música continúa resonando entre generaciones, desde los fans que vivieron Beatlemania en la década de 1960 hasta las nuevas audiencias que descubren Hey Jude y Let It Be a través del streaming y las redes sociales. Más allá de las ventas de discos, transformaron la moda, la cultura juvenil, la composición de canciones y la producción de álbumes, impulsaron la “Invasión Británica” en Estados Unidos y redefinieron la música popular con álbumes revolucionarios como Rubber Soul y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Su legado continúa atrayendo a millones de visitantes a lugares emblemáticos como Abbey Road Studios, donde los fans todavía acuden en masa para recrear la icónica foto del cruce de Abbey Road. En un anuncio realizado a principios de este mes 3 Savile Row, el lugar de su icónico concierto en la azotea, se convertirá en la primera experiencia oficial para fans, con apertura en 2027. De cara al futuro, un muy esperado evento cinematográfico de cuatro películas sobre The Beatles tiene previsto estrenarse en abril de 2028 a través de Sony Pictures Entertainment y Neal Street Productions. El proyecto marca la primera vez que Apple Corps Ltd. y The Beatles han concedido todos los derechos sobre la historia de sus vidas y su música para una película con guion. Dirigido por Sam Mendes, estará protagonizado por Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr), Paul Mescal (Paul McCartney) y Joseph Quinn (George Harrison).

Más de seis décadas después de su lanzamiento original, Rubber Soul sigue siendo un momento decisivo en la historia de The Beatles como un álbum que tendió un puente entre la fiebre de Beatlemania y la experimentación que seguiría en Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y más allá.