Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, se encuentra en coma: esto es lo que se sabe

Alejandro Marcovich, es sin lugar a dudas, uno de los miembros más legendarios de la historia del rock sudamericano. Este reconocido artista ha brillado de gran manera detrás de la guitarra, gracias a su paso icónico por Caifanes.

Varios de sus momentos han sido legendarios, gracias a sonidos icónicos y ritmos que han marcado la vida de una fanaticada que lo recuerda con cariño.

De hecho, parte de este apoyo en la industria fue demostrado durante el pasado 22 de mayo, luego de que se confirmara que el gran guitarrista atraviesa un momento complejo de salud.

Según reveló la familia del músico, Marcovich se encuentra en estado de coma, y aquí les contamos cada uno de los detalles de esta noticia.

Alejandro Marcovich en estado de coma

Uno de los antiguos miembros de Caifanes, una de las bandas más legendarias en la historia de la música latina atraviesa un momento difícil. El legendario guitarrista Alejandro Marcovich se encuentra en terapia intensiva.

Luego de sufrir un derrame cerebral, esta leyenda del rock se encuentra en coma, lo que, claramente ha preocupado a toda una generación que se crió con sus ritmos y su estilo inolvidable.

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El guitarrista actualmente se encuentra en un estado delicado, y de hecho, su pronóstico es reservado, lo que ha causado que la industria del rock latino se llene de conmoción.

Por el momento se desconocen novedades sobre el estado de salud de esta leyenda. Sin embargo, los fanáticos confían en que este icónico miembro de la banda pueda recuperarse, y así mantener con vida a una de las figuras más grandes del rock en Sudamérica y el mundo.

La trayectoria por Caifanes y más

Sin lugar a dudas, Alejandro Marcovich ha sido uno de los guitarristas más talentosos y brillantes del rock latino. El poderío y talento de este músico es innegable, y así lo recuerdan los fans de Caifanes.

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Este artista de origen latino ha pasado por bandas de gran peso y trayectoria como Leviatán, Las Insólitas Imágenes de Aurora y Caifanes. Esta última es donde se le recuerda de mayor forma.

Marcovich pasó por esta banda entre 1989 y 1995, además de una segunda etapa entre 2011 y 2014. Gracias a esta trayectoria, su público lo aclama con gran cariño.