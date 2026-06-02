Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO la final de la Liga BetPlay 2026-I

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional será el partido encargado de empezar a definir al campeón del fútbol en Colombia. El ‘tiburón’ se mide al ‘verdolaga’ con la ambición de sacar ventaja en esta final de la Liga BetPlay 2026-I.

Los barranquilleros recibirán a los paisas con el objetivo de empezar con pie derecho en la gran definición del fútbol en Colombia. Sin lugar a dudas, este choque presentará grandes emociones.

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Si quiere disfrutar de lo que será este choque clave para la Liga BetPlay 2026-I, aquí les contamos cuando iniciará y todos sus detalles.

Así llegan ambos equipos

Indudablemente, Junior de Barranquilla y Atlético Naacional han sido dos de los equipos protagonistas de este primer semestre de 2026 en el fútbol de Colombia. El ‘tiburón’ ha logrado un gran camino en los Play-Offs.

Luego de eliminar a Once Caldas y a Independiente Santa Fe en definiciones agónicas, los barranquilleros hacen parte de la gran final.

Por otro lado, Atlético Nacional empezó a marcar su rimo en el campeonato desde el todos contra todos en la Liga BetPlay 2026-I. Los dirigidos por Diego Arias lograron el liderato de la tabla general.

Luego de esto, el ‘verdolaga’ logró su puesto en la gran final tras derrotar en los Play-Offs a Inter de Bogotá y Deportes Tolima de forma aplastante.

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Ante este contexto, ambos equipos consiguieron su pase en la gran final, donde buscarán demostrar su ambición, para así llevarse el gran trofeo de la Liga BetPlay 2026-I.

Atlético Nacional parte como favorito, gracias al gran fútbol que mostró en las fases previas de la Liga BetPlay. No obstante, Junior de Barranquilla también confía en demostrar su nivel y complicar al ‘verdolaga’ para llevarse el gran trofeo.

Hora y dónde ver EN VIVO la final entre Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional

Si desea disfrutar de la ida de esta gran final, les contamos que este partido tendrá lugar este 2 de junio a las 7:30 p.m. desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Del mismo modo, la vuelta está pautada para el próximo 8 de junio, en un choque en el que Atlético Nacional marcará el cierre de la eliminatoria.

Si quiere ver la transmisión de la final, podrá hacerlo a través de las señales de WinSports, y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radiaocktiva y AS.