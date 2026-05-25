Historial del Junior y Atlético Nacional, ¿quién ha ganado más? Se han enfrentado 259 veces

La final de la Liga BetPlay 2026 no solo enfrentará a dos de los equipos más grandes del país, también reavivará una histórica rivalidad del fútbol colombiano. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se han visto las caras en 259 oportunidades entre liga, copa y torneos internacionales, construyendo un duelo cargado de emociones, goles y capítulos memorables.

Con una nueva final en el horizonte, muchos aficionados se preguntan cuál de los dos clubes domina el historial y quién ha logrado más victorias en este tradicional enfrentamiento.

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¿Quién ha ganado más entre Nacional y Junior?

Esta es una de las finales más atractivas y esperadas del fútbol colombiano, gracias al alto nivel competitivo que históricamente han mostrado Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Ambos clubes volverán a encontrarse en una definición por el título, reeditando una rivalidad que ha dejado partidos memorables y grandes emociones para los aficionados.

A lo largo de la historia, Nacional y Junior se han enfrentado en 259 oportunidades entre todas las competiciones. El conjunto ‘Verdolaga’ domina el historial con 95 victorias y 305 goles anotados, mientras que el cuadro barranquillero suma 83 triunfos y 291 tantos. Además, se han registrado 81 empates, reflejando lo parejo que ha sido este tradicional duelo del fútbol colombiano.

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Es decir que, basándonos en estas estadísticas, es más probable que el Atlético Nacional pueda ganar la final de la Liga colombiana que se disputará el próximo 2 y 8 de junio.