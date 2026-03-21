Jugador de Millonarios se desmayó en pleno partido y se encuentra en UCI; esto se sabe

En la mañana de este sábado 21 de marzo, la sub-20 de Millonarios estaba enfrentando a Santa Fe en la fecha dos de la Supercopa Juvenil 2026. Sin duda, este era uno de los partidos más importantes del fin de semana, en donde se enfrentaban los dos equipos más grandes de la capital del país.

Desafortunadamente, mientras se desarrollaba el partido, el jugador bumangés, Santiago Castrillon, se desmayó en el campo de juego. De inmediato recibió atención por parte de todo el cuerpo médico y fue trasladado en ambulancia hasta la Clínica La Colina en Bogotá, en donde en este momento está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La información fue confirmada en el VBAR de Caracol Radio y el AS Colombia, en donde el periodista Cristian Pinzón mencionó que esto ocurrió en el partido que se desarrolló a las 11:00 a.m. Además, aseguró que el jugador se encuentra en la UCI, recibiendo atención, pero no falleció, como se dijo en redes sociales.

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Hasta ahora no se conocen muchos detalles de lo que le habría pasado al deportista, pues todo ocurrió muy rápido y la prioridad del cuerpo médico fue brindarle atención para mantenerlo estable. En X, algunos hinchas que se encontraban en el partido han mencionado que se trató de un infarto y habría sido reanimado en dos oportunidades, pero esta información no ha sido confirmada por parte del club.

¿Quién es Santiago Castrillón?

El jugador de Millonarios es uno de los que más se destaca en el equipo sub-20, tanto así que en octubre del 2025 fue llamado al equipo profesional y, pese a que no tuvo minutos, esto fue un momento bastante importante para su carrera. Tuvo la oportunidad de compartir con varios jugadores profesionales, quienes le dieron varios consejos para seguir avanzando en las canteras del embajador.

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Juega como volante y nació el siete de septiembre del 2007 en Bucaramanga, Santander, pero gracias a su técnica e inteligencia en el campo de juego, llegó a Millonarios en el 2021. Su mayor sueño es poder llegar nuevamente al equipo profesional y debutar junto a los grandes.

⚠️Ⓜ️ Nuevo jugador convocado Ⓜ️⚠️ 👤 Santiago Castrillón

📆 7 de septiembre del 2007

📍 Bucaramanga, Santander

⚽️ Volante

Ⓜ️ Llega a nuestro Fútbol Base en 2021

⚡️ Inteligencia, técnica, regate. pic.twitter.com/jSrjUGQUO8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 20, 2025

Por ahora, el estado de salud del jugador es reservado, en la UCI de la Clínica La Colina, en donde lo acompaña parte del equipo y sus familiares. Se espera obtener nuevos detalles sobre su avance en las próximas horas.